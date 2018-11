Rio Tejo terá de ser dragado para construção de terminal de contentores do Barreiro

Foto: Google Mapas/DR

Uma operação com pontos positivos, visto que as areias retiradas vão servir para combater a erosão nas praias a sul do Tejo, permitindo alimentar praias como as da Costa da Caparica e linha do Estoril. Mas há pontos negativos que se destacam do ponto de vista ambiental.



De acordo com a ambientalista Carla Graça, da Associação Ambientalista Zero, com estas dragagens surge a questão dos sedimentos contaminados retirados desta zona, onde houve uma atividade industrial de grande poluição.



Estudo de Impacte Ambiental desta obra de vulto está em consulta publica até 7 de dezembro, e este investimento está orçado em 600 milhões de euros, criando 500 postos de trabalho diretos.