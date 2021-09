Autárquicas 2021. Braga

Hoje em debate vão estar os projetos e as ideias das candidaturas que se apresentam a votos para a Câmara Municipal de Santarém.



O debate acontece esta quinta-feira, às 21h30, na RTP3.

A candidata do BE à Câmara Municipal de Braga é a deputada na Assembleia da República Alexandra Vieira. A candidata de 54 anos é licenciada em História e mestre em Sociologia de Educação e Políticas Educativas, pela Universidade do Minho, tendo sido eleita deputada municipal pelo BE em 2017. Em 2019, foi igualmente eleita deputada à Assembleia da República, pelo Círculo Eleitoral de Braga, onde, desde então, tem centrado o seu trabalho nas áreas da educação, cultura, património e negócios estrangeiros. É igualmente dirigente nacional, distrital e concelhia do BE e ainda dirigente do Sindicato dos Professores do Norte.



A CDU apresenta Bárbara Barros. A candidata tem 32 anos e é licenciada em Ciências da Comunicação e pós-graduada em Crime, Diferença e Desigualdade pela Universidade do Minho. É assessora de comunicação e vereadora da oposição na Câmara Municipal de Braga desde janeiro de 2021. Foi eleita da CDU na Assembleia Municipal de Braga de 2013 até início de 2021 e assumiu a função de líder do grupo municipal em 2017.



O Chega concorre com Eugénia Santos. A candidata tem 45 anos, é licenciada em Humanidades, tem bacharelato em Ciências Religiosas e foi, durante três anos, professora de Português e Latim. Atualmente é “personal trainer” num ginásio em Braga. A indigitação da candidata levou à demissão e posterior abandono do então presidente da concelhia de Braga do Chega, Nelson Pereira.



Hugo Pires é candidato à Câmara Municipal de Braga pelo PS. O candidato de 42 anos é licenciado em Arquitetura e deputado na Assembleia da República. É ainda ex-secretário nacional para a organização do partido.



A candidata do Iniciativa Liberal é Olga Batista, de 45. É farmacêutica de profissão, sendo licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Nasceu em Guimarães, reside em Braga e trabalha em Fafe. É proprietária e diretora técnica de uma farmácia em Fafe.



Rafael Pinto é o candidato do PAN à Câmara de Braga. Tem 25 anos, é jurista e natural de Celorico de Basto. É licenciado em Direito e mestrando em Direito da União Europeia na Universidade do Minho. Rafael Pinto juntou-se ao PAN em 2015. Desde janeiro deste ano, é membro da Comissão Política Nacional do PAN.



Ricardo Rio é o atual presidente da Câmara Municipal de Braga e volta a candidatar-se pelo “Juntos por Braga”, com apoios do PSD, CDS, PPM e Aliança. Ricardo Rio tem 49 anos, é natural de Braga e licenciou-se em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, onde completou também a parte curricular do Mestrado em Economia. Foi também docente universitário. A nível de cargos públicos, Ricardo Rio foi vereador na Câmara Municipal de Braga desde 2005. Assumiu funções como Presidente da Câmara Municipal de Braga em 2013.



O Livre apresenta Teresa Mota. Tem 57 anos, é natural de Tomar, mas reside em Braga. Foi professora de Geologia e Biologia e atualmente é responsável de uma empresa de serviços geológicos sediada em Braga. Teresa Mota encabeçou a lista do partido pelo distrito nas últimas legislativas e fez parte, como independente, da lista do Livre às últimas eleições europeias. É ainda investigadora no CIUHCT – Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia.



Braga em números População: 193 333 (+6,5% em relação a 2011)

N.º de eleitores: 165 888

Desemprego: 5,8%

Setor com mais trabalhadores: Indústria (20,4%)

Rendimento médio mensal: 1 146€





Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, setores dominantes na economia e taxa de desemprego. Para além dos concelhos capitais de distrito, damos destaque a outros quatro concelhos por decisão editorial. São eles: Almada, Amadora, Figueira da Foz e Odemira.

Nos casos de Odemira, Faro e Lisboa, por terem um número elevado de estrangeiros residentes, incluímos também a percentagem de cidadãos estrangeiros no total da população.

A nível da população, conta o número absoluto de pessoas apurado no Censos 2021 e a variação percentual em relação ao Censos anterior (2011). Já o número de eleitores diz respeito a junho de 2021, conforme consta em Diário da República n.º116/2021, Série de 2021-06-17.

Quanto ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor em euros do rendimento dos trabalhadores por conta de outrem em 2019. Para efeitos de comparação, a média nacional era de 1.206€, mas apenas seis concelhos analisados igualam ou estão acima desse valor.

Em relação ao setor com mais trabalhadores, é apresentado nesta infografia o que obteve a percentagem mais elevada de respostas por concelho, ou seja, aquele que em cada concelho emprega mais pessoas. Os dados são relativos a 2019, mas refletem a tendência dos últimos anos.

Contamos ainda com os dados do desemprego, com a percentagem de desempregados inscritos no IEFP em 2020. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,8 por cento.

Por fim, lembramos também os resultados de há quatro anos, nas Eleições Autárquicas de 1 de outubro de 2017.

Fontes: INE, PORDATA, IEFP, Secretaria-Geral da Administração Interna