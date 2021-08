Autárquicas 2021. Os concelhos em debate

HOJE DEBATE ODEMIRA ÀS 21H30 NA RTP3 × Na contagem decrescente para as Eleições Autárquicas, a RTP promove a partir de 23 de agosto o debate em 22 concelhos de norte a sul do país. Vamos dar voz a todos os candidatos à Câmara Municipal de todas as capitais de distrito e ainda Almada, Amadora, Figueira da Foz e Odemira. Viana do Castelo Vila Real Braga Porto Bragança Aveiro Viseu Guarda Coimbra Castelo Branco Leiria Santarém Lisboa Portalegre Évora Setúbal Beja Faro Figueira da Foz Amadora Almada Ponta Delgada Funchal Odemira Clique no mapa para mais informação Capitais de distrito Outros concelhos em destaque Viana do Castelo Vila Real Braga Porto Bragança Aveiro Viseu Guarda Coimbra Castelo Branco Leiria Santarém Lisboa Portalegre Évora Setúbal Beja Faro Figueira da Foz Amadora Almada Ponta Delgada Funchal Odemira Clique no mapa para mais informação Capitais de distrito Outros concelhos em destaque Viana do Castelo × Candidatos 2021 Cláudia Marinho CDU Cristina Miranda Chega Eduardo Teixeira PSD,CDS Jorge Teixeira BE Luís Nobre Pereira PS Maurício Antunes

da Silva IL Paula Veiga Nós, Cidadãos Rui Martins Aliança Viana do Castelo em números População: 85.864

(-3,2% em relação a 2011) N.º de eleitores: 82.663 Desemprego: 4,2% Setor com mais trabalhadores: Indústria (26,8%) Rendimento médio mensal: 1.115€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 24 AGOSTO DEBATE VIANA DO CASTELO ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Vila Real × Candidatos 2021 Alexandre Coelho CDU Luís Santos BE Luís Tão PSD Rui Santos PS Sérgio Ramos Chega Vila Real em números População: 49.623

(-4,3% em relação a 2011) N.º de eleitores: 49.686 Desemprego: 7,4% Setor com mais trabalhadores: Comércio (19,1%) Rendimento médio mensal: 1.091€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 29 AGOSTO DEBATE VILA REAL ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Braga × Candidatos 2021 Alexandra Vieira BE Bárbara Barros CDU Eugénia Santos Chega Hugo Pires PS Olga Batista IL Rafael Pinto PAN Ricardo Rio “Juntos por Braga” (PSD, CDS, PPM, Aliança) Teresa Mota Livre Braga em números População: 193.333

(+6,5% em relação a 2011) N.º de eleitores: 165.888 Desemprego: 5,8% Setor com mais trabalhadores: Indústria (20,4%) Rendimento médio mensal: 1.146€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 2 SETEMBRO DEBATE BRAGA ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Porto × Candidatos 2021 André Eira VOLT António Fonseca Chega Bebiana Cunha PAN Bruno Rebelo Ergue-te Diamantino Raposinho Livre Diogo Araújo Dantas PPM Ilda Figueiredo CDU Rui Moreira “Porto,

o Nosso Movimento” Sérgio Aires BE Tiago Barbosa Ribeiro PS Vladimiro Feliz PSD Porto em números População: 231.962

(-2,4% em relação a 2011) N.º de eleitores: 206.848 Desemprego: 9,2% Setor com mais trabalhadores: Comércio (17,1%) Rendimento médio mensal: 1.417€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 14 SETEMBRO DEBATE PORTO ÀS 21H50 NA RT1 E RTP3 × Fechar Bragança × Candidatos 2021 André Xavier BE António Morais CDU Carlos Silvestre Chega Hernâni Dias PSD Jorge Gomes PS Bragança em números População: 34.580

(-2,2% em relação a 2011) N.º de eleitores: 35.722 Desemprego: 4,6% Setor com mais trabalhadores: Agricultura (27%) Rendimento médio mensal: 1.020€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 26 AGOSTO DEBATE BRAGANÇA ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Aveiro × Candidatos 2021 Cândido Oliveira Chega João Valente Pinto PCTP/MRPP José Ribau Esteves “Aliança com Aveiro”

(PSD/CDS/PPM) Manuel Oliveira de Sousa “Viva’Aveiro” (PS/PAN) Miguel Gomes IL Miguel Viegas CDU Nelson Peralta BE Paulo Alves Nós, Cidadãos Aveiro em números População: 80.880

(+3,1% em relação a 2011) N.º de eleitores: 70.430 Desemprego: 5,3% Setor com mais trabalhadores: Indústria (25,9%) Rendimento médio mensal: 1.243€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 9 SETEMBRO DEBATE AVEIRO ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Viseu × Candidatos 2021 Diogo Chiquelho PAN Fernando Figueiredo IL Fernando Ruas PSD Francisco Almeida CDU João Azevedo PS Manuela Antunes BE Nuno Correia da Silva CDS Pedro Calheiros Chega Viseu em números População: 99.693

(+ 0,4% em relação a 2011) N.º de eleitores: 92.427 Desemprego: 5,1% Setor com mais trabalhadores: Comércio (20,8%) Rendimento médio mensal: 1.037€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 31 AGOSTO DEBATE VISEU ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Guarda × Candidatos 2021 Carlos Monteiro PS Francisco Dias Chega Honorato Robalo CDU Jorge Mendes BE Luís Couto PS Pedro Narciso CDS Sérgio Costa Movimento Pela Guarda Guarda em números População: 40.155

(-5,6% em relação a 2011) N.º de eleitores: 37.451 Desemprego: 4,9% Setor com mais trabalhadores: Comércio (21,5%) Rendimento médio mensal: 1.101€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 4 SETEMBRO DEBATE GUARDA ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Coimbra × Candidatos 2021 Filipe Reis PAN Francisco Queirós CDU Inês Tafula “Coimbra é Capital” (PDR, MPT) Jorge Gouveia Monteiro “Cidadãos por Coimbra” José Manuel Silva “Juntos Somos Coimbra” (PSD, CDS, Somos Coimbra, NC, PPM, Volt, RIR e Aliança) Manuel Machado PS Miguel Ângelo Marques Chega Tiago Meireles Ribeiro IL Coimbra em números População: 140.796

(-1,8% em relação a 2011) N.º de eleitores: 126.227 Desemprego: 5,3% Setor com mais trabalhadores: Comércio (19,3%) Rendimento médio mensal: 1.182€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 10 SETEMBRO DEBATE COIMBRA ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Castelo Branco Candidatos 2021 × Felicidade Alves CDU João Belém PSD Leopoldo Rodrigues PS Luís Correia “Sempre – Movimento Independente” Margarida Paredes BE Rui Amaro Alves MPT Rui Sousa Chega Castelo Branco em números População: 52.272

(- 6,8% em relação a 2011) N.º de eleitores: 48.392 Desemprego: 4,9% Setor com mais trabalhadores: Comércio (20%) Rendimento médio mensal: 995€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 27 AGOSTO DEBATE CASTELO BRANCO ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Leiria × Candidatos 2021 Álvaro Madureira PSD Fábio Joaquim Leiria Pode Mais (CDS, MPT) Filipe Honório Livre Gonçalo Lopes PS Luís Fernandes Chega Luís Silva BE Marcos Ramos IL Sérgio Silva CDU Leiria em números População: 128.640

(+1,4% em relação a 2011) N.º de eleitores: 113.168 Desemprego: 4% Setor com mais trabalhadores: Indústria (25%) Rendimento médio mensal: 1.126€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 12 SETEMBRO DEBATE LEIRIA ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Santarém × Candidatos 2021 Alexandre Narciso Paulo CDS André Gomes CDU Fabiola Cardoso BE Manuel Afonso PS Marcos Gomes IL Pedro Frazão Chega Ricardo Gonçalves PSD Rita Lopes PAN Santarém em números População: 58.770

(- 4,8% em relação a 2011) N.º de eleitores: 50.828 Desemprego: 4% Setor com mais trabalhadores: Indústria (22,4%) Rendimento médio mensal: 1.065€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 30 AGOSTO DEBATE SANTARÉM ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Lisboa × Candidatos 2021 Beatriz Gomes Dias BE Bruno Fialho PDR Bruno Horta Soares IL Carlos Moedas PSD, CDS, PPM, MPT, Aliança Fernando Medina PS, Livre João Ferreira CDU João Patrocínio Ergue-te Manuela Gonzaga PAN Nuno Graciano Chega Ossanda Liber “Somos Todos Lisboa” Sofia Afonso Ferreira Nós, Cidadãos Tiago Matos Gomes Volt Lisboa em números População: 544.851

(-1,4% em relação a 2011) N.º de eleitores: 476.569 Desemprego: 7,2% Setor com mais trabalhadores: Serviços (24,6%) Rendimento médio mensal: 1.669€ Estrangeiros residentes: 21% Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 15 SETEMBRO DEBATE LISBOA ÀS 21H50 NA RTP3 × Fechar Portalegre × Candidatos 2021 Adelaide Teixeira Grupo de Cidadãos António Ricardo BE Fermelinda Carvalho PSD, CDS Hugo Capote CDU Luís Lupi Chega Luís Testa PS Portalegre em números População: 22.368

(-10,3% em relação a 2011) N.º de eleitores: 20.008 Desemprego: 4,8% Setor com mais trabalhadores: Comércio (22,8%) Rendimento médio mensal: 991€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 11 SETEMBRO DEBATE PORTALEGRE ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Évora × Candidatos 2021 Carlos Magalhães Chega Carlos Pinto de Sá CDU Florbela Fernandes Movimento Cuidar de Évora (NC e RIR) José Calixto PS Henrique Sim-Sim Évora Mudar com Confiança (PSD, CDS, MPT, PPM) Raul Rasga BE Évora em números População: 53.568

(- 5,4% em relação a 2011) N.º de eleitores: 46.839 Desemprego: 5,7% Setor com mais trabalhadores: Indústria (20,3%) Rendimento médio mensal: 1.122€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 25 AGOSTO DEBATE ÉVORA ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Setúbal × Candidatos 2021 André Martins CDU Carlos Cardoso IL Fernando José PS Fernando Negrão PSD Fernando Pinho BE Fidélio Guerreiro “Amar Setúbal” Luís Maurício Chega Paula Costa PAN Pedro Conceição CDS Setúbal em números População: 123.684

(+2,1% em relação a 2011) N.º de eleitores: 105.293 Desemprego: 6,9% Setor com mais trabalhadores: Indústria (17,2%) Rendimento médio mensal: 1.209€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 8 SETEMBRO DEBATE SETÚBAL ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Beja × Candidatos 2021 Gonçalo Monteiro BE Nuno Palma Ferro “Beja Consegue” (PSD, CDS, PPM, IL, Aliança) Paulo Arsénio PS Pedro Pinto Chega Vítor Picado CDU Beja em números População: 33.401

(-6,8% em relação a 2011) N.º de eleitores: 28.723 Desemprego: 5,9% Setor com mais trabalhadores: Agricultura (31,6%) Rendimento médio mensal: 1.102€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 5 SETEMBRO DEBATE BEJA ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Faro × Candidatos 2021 Aníbal Coutinho BE Catarina Marques CDU Custódio Guerreiro Chega Elza Cunha PAN João Marques PS Rogério Bacalhau "Unidos por Faro" (PSD,CDS,IL,

MPT,PPM) Faro em números População: 67.566

(+3,9% em relação a 2011) N.º de eleitores: 56.791 Desemprego: 6,3% Setor com mais trabalhadores: Comércio (20,6%) Rendimento médio mensal: 1.170€ Estrangeiros residentes: 15,6% Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 3 SETEMBRO DEBATE FARO ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Figueira da Foz × Candidatos 2021 Bernardo Reis CDU Carlos Monteiro PS João Paulo Domingues Chega Miguel Mattos Chaves CDS Rui Curado da Silva BE Pedro Machado PSD Santana Lopes Grupo de Cidadãos Figueira da Foz em números População: 58.982

(-5,1% em relação a 2011) N.º de eleitores: 54.904 Desemprego: 6,5% Setor com mais trabalhadores: Indústria (22,7%) Rendimento médio mensal: 1.195€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 6 SETEMBRO DEBATE FIGUEIRA DA FOZ ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Amadora × Candidatos 2021 António Borges CDU Carla Tavares PS Carlos Macedo PAN Deolinda Martin BE Gil Garcia MAS José Dias Chega Nuno Ataíde IL Suzana Garcia “Dar Voz à Amadora” (PSD, CDS, PDR, MPT) Amadora em números População: 171.719

(-2% em relação a 2011) N.º de eleitores: 145.361 Desemprego: 5,4% Setor com mais trabalhadores: Serviços (26,7%) Rendimento médio mensal: 1.426€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 7 SETEMBRO DEBATE AMADORA ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Almada × Candidatos 2021 Bruno Coimbra IL Inês de Medeiros PS Joana Mortágua BE Manuel Matias Chega Maria das Dores Meira CDU Nuno Matias Coligação Almada Desenvolvida (PSD, CDS, Aliança, MPT, PPM) Vítor Pinto PAN Almada em números População: 177.400

(+ 1,9% em relação a 2011) N.º de eleitores: 151.676 Desemprego: 6,1% Setor com mais trabalhadores: Serviços (16,3%) Rendimento médio mensal: 1.161€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 1 SETEMBRO DEBATE ALMADA ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Odemira × Candidatos 2021 Arménio Simão PSD, CDS Hélder Guerreiro PS Pedro Gonçalves BE Pedro Pinto Leite IL Rui Areias Chega Sara Ramos CDU Odemira em números População: 29.523

(+13,3% em relação a 2011) N.º de eleitores: 20.239 Desemprego: 8,3% Setor com mais trabalhadores: Agricultura (57,9%) Rendimento médio mensal: 893€ Estrangeiros residentes: 39% Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI DIA 23 AGOSTO DEBATE ODEMIRA ÀS 21H30 NA RTP3 × Fechar Funchal × Candidatos 2021 Américo Dias “Novo Rumo” (PPM) Bruno Berenguer JPP Duarte Gouveia IL Edgar Silva CDU Miguel Castro Chega Miguel Gouveia “Coligação Confiança” (PS, BE, PAN, MPT, PDR) Pedro Calado “Funchal Sempre à Frente” (PSD, CDS) Raquel Coelho PTP Funchal em números População: 105.919

(-5,3% em relação a 2011) N.º de eleitores: 106.336 Desemprego: 7,9% (Região Autónoma da Madeira) Setor com mais trabalhadores: Serviços (23,5%) Rendimento médio mensal: 1.171€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI Fechar Ponta Delgada × Candidatos 2021 André Viveiros PS Catia Benedetti CDU Dinarte Pimentel PAN Luís Franco Chega Luís Miguel Quental IL Pedro Nascimento Cabral PSD, CDS, PPM Vera Pires BE Ponta Delgada em números População: 67.898

(-1,3% em relação a 2011) N.º de eleitores: 65.050 Desemprego: 6,1% (Região Autónoma dos Açores) Setor com mais trabalhadores: Comércio (24,1%) Rendimento médio mensal: 1.206€ Resultados 2017 Abstenção 2017 Fonte: SGMAI Fechar

Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, setores dominantes na economia e taxa de desemprego. Para além dos concelhos capitais de distrito, damos destaque a outros quatro concelhos por decisão editorial. São eles: Almada, Amadora, Figueira da Foz e Odemira.

Nos casos de Odemira, Faro e Lisboa, por terem um número elevado de estrangeiros residentes, incluímos também a percentagem de cidadãos estrangeiros no total da população.

A nível da população, conta o número absoluto de pessoas apurado no Censos 2021 e a variação percentual em relação ao Censos anterior (2011). Já o número de eleitores diz respeito a junho de 2021, conforme consta em Diário da República n.º116/2021, Série de 2021-06-17.

Quanto ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor em euros do rendimento dos trabalhadores por conta de outrem em 2019. Para efeitos de comparação, a média nacional era de 1.206€, mas apenas seis concelhos analisados igualam ou estão acima desse valor.

Em relação ao setor com mais trabalhadores, é apresentado nesta infografia o que obteve a percentagem mais elevada de respostas por concelho, ou seja, aquele que em cada concelho emprega mais pessoas. Os dados são relativos a 2019, mas refletem a tendência dos últimos anos.

Contamos ainda com os dados do desemprego, com a percentagem de desempregados inscritos no IEFP em 2020. De notar que o IEFP divulga a taxa por região e não por concelho. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,8 por cento.

Por fim, lembramos também os resultados de há quatro anos, nas Eleições Autárquicas de 1 de outubro de 2017.

Fontes: INE, PORDATA, IEFP, Secretaria-Geral da Administração Interna