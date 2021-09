Medina faz campanha de bicicleta e João Ferreira de tuk-tuk

Os candidatos à câmara de lisboa estiveram em campanha. BE e CDU insistem no tema da habitação acessível e recuperação urbana. Fernando Medina voltou às ciclovias e Carlos Moedas esteve no Bairro Alto a lembrar o que o atual presidente da câmara deixou por cumprir.