Autárquicas 2025. Abstenção entre os 43% e os 48%

A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40 por cento desde 2009 e nas últimas eleições, há quatro anos, registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35 por cento, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4 por cento atingido em 2013.





A afluência às urnas para as eleições autárquicas deste domingo era de 43,42 por cento até às 16h00, valor superior ao registado à mesma hora em 2021, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

