Autárquicas 2025
Autárquicas 2025. Abstenção entre os 43% e os 48%
A taxa de abstenção estará entre os 43 e os 48 por cento, de acordo com uma projeção da Universidade Católica e da RTP.
A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40 por cento desde 2009 e nas últimas eleições, há quatro anos, registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35 por cento, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4 por cento atingido em 2013.
A afluência às urnas para as eleições autárquicas deste domingo era de 43,42 por cento até às 16h00, valor superior ao registado à mesma hora em 2021, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.