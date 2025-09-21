Autárquicas 2025. Viana do Castelo

Há sete candidatos a concorrer nas eleições de outubro à liderança da Câmara de Viana do Castelo, governada há 32 anos pelo Partido Socialista.

Candidatos à Presidência da Câmara

Luís Nobre - PS



O atual presidente da Câmara de Viana do Castelo recandidata-se a um segundo mandato. Luís Nobre foi novamente o escolhido pelo Partido Socialista para concorrer à liderança da autarquia. Com um programa definido como “Continuar a Acreditar nos Vianenses”, o arquiteto de formação quer apostar na construção casas a custos controlados para a classe média, alargar a nova rede de transportes públicos e criar um corpo de polícia municipal.



O socialista tem larga experiência autárquica, contando com 16 anos nas funções de vereador deste município e 11 anos como membro do executivo da Freguesia de Deocriste. Luís Nobre é o atual presidente da Comissão Executiva do Eixo Atlântico e também presidente da Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis e representa o Município nos Conselhos de Administração de várias entidades de relevância regional e nacional.



Paulo Morais - PSD / CDS

Paulo Morais é o candidato apoiado coligação AD – Coligação PSD/CDS a Viana do Castelo nas autárquicas deste ano, com vista a um “Novo Rumo” para o município. Natural desta cidade do Alto Minho, o candidato independente conta com um vasto currículo político e experiência autárquica. Entre 2002 e 2005, foi vice-presidente da Câmara do Porto, eleito pelo PSD, tendo a seu cargo pelouros do Urbanismo, Ação Social e Habitação. Em 2013, Paulo Morais desfiliou-se do Partido Social Democrata. Três anos depois, foi candidato independente às eleições presidenciais e, em 2019, também como independente, concorreu a um lugar no Parlamento Europeu, apoiado pelo partido Nós, Cidadãos! e Partido da Terra — MPT.



Aos 61 anos, é docente na Universidade Portucalense, presidente da Frente Cívica, Associação de Intervenção Cívica, que fundou em 2016, e comentador televisivo. Foi perito do Conselho da Europa em missões internacionais sobre boa governação pública, luta anticorrupção e branqueamento de capitais. E integrou o grupo de trabalho para a revisão do Índice de Perceções da Corrupção, levada a cabo pela Transparency International. O candidato quer um rumo novo para Viana do Castelo e promete na campanha “transparência” e combate à “corrupção e compadrio” no Urbanismo.



José Maria Flores - CDU



José Maria Flores é o candidato da CDU (a coligação PCP/PEV) à Câmara Municipal de Viana do Castelo. Natural do concelho de Reguengos Monsaraz, em Évora, fixou-se no município a que se candidata há 22 anos e integrou executivos da junta de freguesia de Santa Maria Maior. O técnico industrial de 60 anos candidata-se à autarquia, tendo como prioridades a mobilidade, a habitação e a cultura, contra “a propaganda do PS” e velhos projetos da direita.



O candidato comunista é dirigente sindical do SITE-Norte, tem intervenção destacada ao longo dos anos em defesa dos direitos dos trabalhadores de todo o Alto Minho e particularmente do concelho de Viana do Castelo.



Carlos da Torre - B.E.



O candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Viana do Castelo nas autárquicas de outubro é Carlos da Torre. Candidatura que visa tirar o concelho de uma “realidade medíocre” e fazê-lo “sair da cepa torta”. Designer e artista visual, o candidato bloquista tem o “compromisso” de “reforçar a defesa dos interesses da população e aprofundar a democracia local”.



Carlos da Torre fez a sua formação de base no Curso de Ingresso no Ensino Superior Artístico da Cooperativa de Ensino Polivalente Artístico Árvore e frequentou o Curso Superior de Desenho da ESAP (na época, “Árvore” também). Foi professor de Educação Visual e formador em diversos cursos de formação profissional. Dirigiu a comunicação e imagem de marca de várias empresas nas últimas três e ainda se dedicou a projetos artísticos pessoais na área do desenho digital. No currículo político e autárquico, foi o primeiro candidato pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Caminha em 2001, e de 2010 a 2013 representou o BE em sessões da Assembleia Municipal de Caminha como Deputado Municipal.



Eduardo Teixeira - Chega



O Chega avança com o nome de Eduardo Teixeira para candidato à Câmara Municipal de Viana nas eleições autárquicas de 2025, sob o lema “Amar é salvar Viana”. Economista de profissão, é atualmente vereador independente na mesma autarquia e deputado pelo partido Chega na Assembleia da República, depois de ter sido eleito pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo.



Nascido e criado neste município do Alto Minho, Eduardo Teixeira desfiliou-se do PSD em 2024 para encabeçar a lista do Chega às eleições legislativas desse ano pelo círculo de Viana do Castelo. O candidato chegou a ser deputado do PSD, entre 2013 e 2017, e já tinha concorrido à autarquia da cidade pelos sociais-democratas.



Duarte de Brito Antunes - Iniciativa Liberal





Pela Iniciativa Liberal concorre Duarte de Brito Antunes à presidência da Câmara Municipal de Viana do Castelo. O candidato tem 45 anos e é engenheiro civil de profissão, tendo-se licenciado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 2004 e contando “com mais de 15 anos de experiência em grandes projetos de infraestrutura em diversos países”.



O candidato natural de Ponte de Lima tem 45 anos e tem-se dedicado ao investimento imobiliário nos últimos anos. Candidata-se sob o lema “Onde há liberdade, há futuro. Onde há futuro, há Viana”.



Luís Arezes - ADN

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) apresentou a sua candidatura à Câmara Municipal de Viana do Castelo com Luís Arezes como cabeça-de-lista. Natural e residente em Barcelos, com 58 anos, o candidato é licenciado em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho.



Trabalha como consultor nas áreas de recursos humanos, comunicação e serviços digitais, já desempenhou funções comerciais e técnicas no Banco Comercial Português e integrou o Conselho de Administração do SAMS-Norte durante cerca de quatro anos. Luís Arezes concorreu, nas legislativas de 2024, pelo círculo eleitoral de Braga pelo partido Nova Direita. Lidera agoea “a primeira candidatura a nível concelhio do ADN”, e tem como meta eleger “pelo menos um vereador", para enfrentar “graves problemas” do concelho, com destaque para a “imigração excessiva e ilegal”, o “urbanismo desordenado” e a “gentrificação que afasta os residentes”.

Viana do Castelo em números

86.975 (+1,1% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 81.802

- Rendimento médio mensal: 1.341€

- Habitação por m²: 1.429€ (+40% em relação a 2021)

- Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Indústrias transformadoras

Comércio a retalho (exceto veículos)

Indústrias transformadoras

Comércio a retalho (exceto veículos)

Administrativa e dos serviços de apoio



Pequenas: 11.523

Médias: 56

Grandes: 14 - Desemprego: 3,7%

PS – 8 / PSD - 5