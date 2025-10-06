Montenegro "de sorriso tão bonito" vai ao Entroncamento defender política de imigração do Governo

Luís Montenegro percorreu as ruas do Entroncamento, onde encontrou Maria Severino. "", disse, emocionada por conhecer ao vivo o primeiro-ministro.

Já num púlpito improvisado, o líder do PSD discursou para defender a política de imigração do Governo.





Na última vez que visitou o Entroncamento, Luís Montenegro visitou uma escola "multicultural" tal era a "quantidade de nacionalidades" de alunos filhos de imigrantes. "Nós prometemos regular os fluxos migratórios com vista a dignificar mais aqueles que nos procuram", defendeu, acrescentando que quem chega deve entrar com um vínculo de trabalho.