Guerra "pode levar algum tempo". Washington recomenda saída de 14 países

Isto é, ao abrigo de um decreto que “prevê que todos os sobrevoos e aterragens de voos de Estado – neste caso, voos militares em Portugal – de qualquer país precisem de autorização”. Contudo, há países “que têm uma autorização anual permanente”, como é o caso dos Estados Unidos.

“Temos também uma comunicação dos Estados Unidos a dizer que tinha feito a intervenção militar e, portanto, passamos para o regime integral do acordo”.

"Autorização condicional"

“Os Estados Unidos têm um tratado que existe há imenso tempo e que está perfeitamente regulado. E cumprem-no com rigor”, esclareceu.

Portugal deu, então, uma autorização com três condicionantes: só pode ser usado em contexto de defesa ou retaliação; “tem de obedecer ao princípio da necessidade e da proporcionalidade”; e “só pode visar alvos de natureza militar”.

“O Irão é uma ameaça gravíssima à paz”, declarou, acrescentando que se dispusesse de armas nucleares seria uma ameaça terrível”.

Ainda assim, voltou a assegurar que Portugal não é um alvo e que a segurança nacional será reforçada.





Sobre os portugueses nos países afetados, Paulo Rangel garantiu que os processos de repatriamento vão decorrer, priorizando a "segurança". O ministro recusou, contudo, prestar mais informações como exigem os partidos da oposição.

