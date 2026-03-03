Guerra "pode levar algum tempo". Washington recomenda saída de 14 países

Funcionários norte-americanos com ordem de saída de Bahrain, Jordânia e Iraque
- Diante da dimensão da retaliação iraniana em crescendo, o Departamento de Estado norte-americano emitiu, nas últimas horas, diretivas para que o pessoal diplomático não essencial e respetivas famílias abandonem o Iraque, a Jordânia e o Bahrein. No caso do Iraque, a Administração Trump invoca especificamente “preocupações de segurança”;
- Washington emitiu, de resto, recomendação de saída para todos os cidadãos norte-americanos de um total de 14 países, incluindo Bahrain, Egito, Irão, Iraque, Israel e os territórios palestinianos, Jordânia, Kuwait, Líbano, Oman, Catar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes Unidos e Iémen;
- A Guarda Revolucionária do Irão reivindicou um ataque a uma base aérea dos Estados Unidos no Bahrain. Tratou-se, de acordo com a força de elite da República Islâmica, de “um ataque em larga escala com drones e mísseis, de madrugada, contra a base aérea de Sheikh Isa;
- O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, alegou que os Estados Unidos atacaram o Irão depois de saberem que Israel tencionava fazê-lo, o que significaria retaliação contra forças do seu país. “Sabíamos que, se não fossemos atrás deles preventivamente antes de lançarem ataques, sofreríamos mais baixas”, afirmou;
- A Força Aérea israelita confirma estar a bombardear, em simultâneo, Teerão e Beirute. No Líbano, os alvos são, segundo Telavive, posições do movimento xiita Hezbollah;
- A embaixada dos Estados Unidos na capital saudita, Riade, confirma ter sido atingida por drones e está temporariamente encerrada;
- Em declarações à norte-americana Fox News, o primeiro-ministro israelita afirmou que a ofensiva contra o Irão pode levar “algum tempo”. Mas não anos. “Eu disse que poderia ser rápido e decisivo. Pode levar algum tempo, mas não vai levar anos. Não é uma guerra sem fim”, sustentou Benjamin Netanyahu;
- O presidente dos Estados Unidos veio entretanto admitir que a campanha militar contra o regime iraniano pode prolongar-se para lá das estimativas iniciais. “Primeiro, estamos a destruir as capacidades de mísseis do Irão. Segundo, estamos a aniquilar a sua marinha. Terceiro, estamos a assegurar-nos de que o patrocinador número um do terrorismo mundial não possa jamais obter uma arma nuclear. Finalmente, estamos a garantir que o regime iraniano não possa continuar a armar, financiar e dirigir exércitos terroristas fora das suas fronteiras”, enumerou Donald Trump;
- Subsiste a confusão relativamente à situação da navegação no Estreito de Hormuz, depois de um general iraniano ter ameaçado “queimar qualquer navio” que procurasse atravessá-lo. O Comando Central dos Estados Unidos, citado pela Fox News, afiança, todavia, que o estreito não está fechado;
- Subiu para 53 o número de pedidos de repatriamento de cidadãos portugueses em Israel. No Dubai, 73 portugueses estão retidos num cruzeiro por motivos de segurança. O último balanço revela ainda que não há novos pedidos de repatriamento no Irão - dos 13 portugueses, só dois decidiram regressar.
- Luís Montenegro afirma que o Governo está a acompanhar com preocupação a situação no Médio Oriente. O primeiro-ministro adianta que a prioridade é responder aos cidadãos que precisam de ajuda para regressar a Portugal. O repatriamento está a ser gerido a nível europeu e poderá ter a base de apoio em Chipre;
- O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, desafiou Luis Montenegro a esclarecer o país sobre os termos a utilização da Base das Lajes para o ataque ao Irão. Por seu turno, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, acusou o Governo de hipocrisia, desafiando-o a condenar o ataque ao Irão.
Ataque ao Irão. Portugal deu "autorização condicional" aos EUA para uso da Base das Lajes
O ministro dos negócios Estrangeiros garantiu que Portugal não deu autorização aos Estados Unidos para utilizarem a Base das Lajes, nos Açores, nos ataques ao Irão. Paulo Rangel esclareceu, em entrevista à CNN Portugal, que foi dada uma "autorização condicional" e negou o envolvimento português no conflito.
“Uma coisa é o que se passou até sexta-feira, (...) antes do ataque começar”, começou por esclarecer Paulo Rangel. “Todas as autorizações foram dadas ao abrigo não do acordo em si, mas do regime geral”.
Isto é, ao abrigo de um decreto que “prevê que todos os sobrevoos e aterragens de voos de Estado – neste caso, voos militares em Portugal – de qualquer país precisem de autorização”. Contudo, há países “que têm uma autorização anual permanente”, como é o caso dos Estados Unidos.
Antes do ataque norte-americano ao Irão, no sábado, “não havia nenhum pedido relativo a qualquer intervenção militar” e “foi ao abrigo dessas autorizações que elas foram dadas”. Eram, explicou Rangel, “autorizações tácitas” e não estão diretamente relacionadas “com o acordo”.
“Tudo foi feito de acordo com aquilo que todos os governos portugueses fazem e que é a interpretação", garantiu o ministro, não negando que a partir de sábado houve, efetivamente, “uma intervenção militar”.
“Temos também uma comunicação dos Estados Unidos a dizer que tinha feito a intervenção militar e, portanto, passamos para o regime integral do acordo”.
Questionado se as autoridades portuguesas não interrogam os países quando são notificados, Rangel assegurou que “Portugal faz perguntas quando tem de fazer”, mas que não foi comunicado “que ia haver uma intervenção militar”.
“Estamos a falar de um aliado que é estratégico para nós. Portugal precisa de um aliado atlântico”, realçou. “Do ponto de vista do enquadramento, nós somos extremamente rigorosos. Cumprimos o enquadramento até ao limite”.
Mas a partir do momento em que há comunicação de que os EUA querem fazer “uma intervenção”, Portugal avalia “em que termos pode autorizar” e depois “consultar o presidente da República” e os principais líderes da oposição.
“Portugal não vai estar neste conflito”, assegurou ainda. E acrescentou que “não houve nenhuma intervenção” nas Lajes, nos ataques de sábado.
"Autorização condicional"
O ministro dos Negócios Estrangeiros negou que os Estados Unidos estejam a “pôr e a dispor” da Base das Lajes.
Paulo Rangel disse ainda que, até sexta-feira, estavam a decorrer negociações e a informação que Portugal tinha era de que “estavam a correr bem”. A partir do momento em que as autoridades portuguesas foram notificadas da intervenção norte-americana, “foi organizada uma resposta aos Estados Unidos”: uma “autorização condicional”.
Portugal deu, então, uma autorização com três condicionantes: só pode ser usado em contexto de defesa ou retaliação; “tem de obedecer ao princípio da necessidade e da proporcionalidade”; e “só pode visar alvos de natureza militar”.
O chefe da diplomacia portuguesa garantiu que “não houve nenhum meio que, a partir dos Açores, fosse utilizado em qualquer ataque até então”. E reforça que Portugal não foi incluído “em qualquer ação ofensiva”.
Distanciando-se da posição assumida por Espanha e sem dizer se Portugal apoia a intervenção militar norte-americana no Irão, Rangel frisou que o Governo “sempre defendeu que as negociações tomassem o seu rumo e continuassem”.
Há um ponto que o ministro quis sublinhar: “o Irão não é conhecido por respeitar o direito internacional”.
Sobre o conflito, Rangel considerou que a resposta iraniana, em retaliação, mostra como é o Irão, que atacou os países vizinhos.
“Ao fazer isto, o Irão demonstra também a sua natureza. Está disposto a fazer qualquer coisa”, afirmou o ministro português, admitindo que Portugal “reconhece a ameaça”.
“O Irão é uma ameaça gravíssima à paz”, declarou, acrescentando que se dispusesse de armas nucleares seria uma ameaça terrível”.
Portugueses nos Emirados Árabes Unidos relatam dia mais calmo
A maioria dos portugueses que residem nas zonas mais afetadas pelo conflito afastam, para já, um regresso a Portugal.
Prevista subida dos combustíveis na próxima semana
Este conflito está a produzir impactos globais a nível económico. As consequências são, desde logo, visíveis nos preços do petróleo.
O preço do gás natural disparou 45 por cento, depois de o Catar, responsável por 20 por cento do gás consumido a nível global, ter anunciado que suspendia a produção.
O dia foi também difícil nas bolsas. Na Europa, as quedas nos principais mercados andaram em torno dos dois por cento.
Ataques ao Irão. Organizações condenam EUA e Israel
Os ataques foram lançados no sábado 28.02.2026 e levaram à retaliação iraniana com mísseis contra alvos israelitas e norte-americanos, em vários países da região.
Rutte diz que NATO não participou nos ataques ao Irão
O secretário-geral da NATO sublinha que a Aliança Atlântica não participou nos ataques ao Irão. Marke Rutte garante também que não há nenhum plano para que a NATO seja arrastada para o conflito.