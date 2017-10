Rui Rio vai candidatar-se à liderança do PSD

RTP03 Out, 2017, 16:19 / atualizado em 03 Out, 2017, 17:37 | Autárquicas 2017

Rui Rio é o único nome conhecido para a corrida à liderança laranja, mas poderão surgir outros.



O Conselho Nacional do PSD analisa esta terça-feira à noite os resultados eleitorais. A reunião do órgão máximo do partido entre congressos poderá também precipitar a luta pela sucessão de Pedro Passos Coelho. Isto depois de no domingo o partido ter obtido o pior resultado de sempre em eleições autárquicas.



Face ao resultado e logo na noite eleitoral, diferentes personalidades defenderam a imediata demissão do atual presidente do PSD, incluindo Nuno Morais Sarmento, que defendeu na segunda-feira, em declarações à RTP, que se estivesse no lugar de Passos Coelho "já tinha saído".Passos prometeu fazer "uma reflexão aprofundada" nos próximos dias sobre o seu futuro no PSD após a hecatombe nas autárquicas.



Ângelo Correia, figura próxima do líder do PSD, considerou que o tempo de Passos Coelho "já passou". Em declarações à Antena 1, o histórico social-democrata considera que Passos já não tem condições para uma recandidatura.



As críticas surgiram na sequência do resultado obtido pelo Partido Social Democrata nas eleições de domingo. Pedro Passos Coelho reconheceu o mau resultado no escrutínio mas não esclareceu se iria ou não recandidatar-se à liderança do partido nas eleições diretas no PSD, previstas para o início do próximo ano.



Na segunda-feira, a imprensa dava conta dos movimentos de possíveis candidatos, entre eles Rui Rio, que terá estado reunido com várias figuras do partido, incluindo Manuela Ferreira Leite, Morais Sarmento, Ângelo Correia, Feliciano Barreiras Duarte e José Eduardo Martins.



Também Paulo Rangel poderá estar a preparar a candidatura à liderança do partido. Segundo a agência Lusa, o eurodeputado cancelou a agenda de segunda-feira e viajou desde Estrasburgo até Lisboa. Outra possibilidade é a candidatura de Luís Montenegro, antigo líder parlamentar do PSD.