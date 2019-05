Linha da Frente. Água portuguesa desperta curiosidade da NASA

Marta Jorge - RTP28 Mai, 2019, 22:00 | Ciências

Num parque de plátanos plantados em esquadria, duas casas brancas protegem os furos de água. Dentro, as bombas trazem à superfície água captada a 120 metros de profundidade.



A grande diferença da água da profundidade de Cabeço de Vide está no alto pH. A água é muito alcalina, tem um pH de 11,50, bem acima das de consumo diário.

Água não mata a sede

“Nem sequer podemos consumir para saciar a nossa sede”, afirma a hidrogeóloga Carla Rocha, “porque o nosso organismo não aguenta uma alcalinidade muito grande”.



Pouco recomendada para beber, a água é muito procurada para efeitos terapêuticos. “Este meu braço esquerdo só se movia com um ângulo muito pequeno. Corri médicos, fui a Espanha, até levei uma infiltração. Não resultava. Comecei a fazer banhos em Cabeço de Vide e fiquei totalmente curado”, afirma o professor João Ribeirinho Leal, que acrescenta que “estas águas, podemos dizer, são milagrosas”.



As propriedades curativas da água sulfurosa e alcalina são conhecidas desde os romanos. Dois mil anos depois, as Termas da Sulfúrea tratam dezenas de doenças de pele, do aparelho respiratório e osteoarticular. O volumoso edifício no meio do campo é como um hospital sem químicos e com um único medicamento, a água.

Cientistas da NASA no Alto Alentejo

As rochas determinam o pH da água captada em profundidade. A química dos minerais em Cabeço de Vide é idêntica à encontrada no planeta Marte. A semelhança é tanta que despertou a curiosidade da NASA.





“As águas em Cabeço de Vide resultam da serpentinização. As rochas são desidratadas, são olivinas sem água. Estes são materiais que a NASA acredita existirem também noutros planetas”, diz o astrobiólogo da NASA, Steve Vance.







A serpentinização é um fenómeno químico que acontece quando uma rocha rica em magnésio e ferro é convertida em minerais de argila do grupo das serpentinas.

“Se tivermos água no estado líquido em Marte podemos ter água muito semelhante à que temos em Cabeço de Vide”, adianta a investigadora Carla Rocha.



Carla Rocha, hidrogeóloga

As rochas são a chave para compreender a água e chegar mais longe., adianta a investigadora Carla Rocha.









Marte, o planeta vermelho onde já foi encontrada água gelada, tem as condições de habitabilidade mais semelhantes às da Terra.