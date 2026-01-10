CGTP vai entregar milhares de assinaturas contra pacote laboral e não exclui nova greve geral

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, garante que não vai desistir da luta pelos direitos dos trabalhadores em matéria de legislação laboral e acredita mesmo que essa luta será capaz de travar a proposta no Parlamento. Para 13 de janeiro, dia da manifestação promovida pela CGTP, Tiago Oliveira anunciou que está prevista a entrega de milhares de assinaturas contra as alterações em curso. De futuro, não coloca de parte uma nova greve geral, um caminho que pode voltar a ser feito com a UGT.

Na reunião da próxima quarta-feira com o Governo,. Ainda assim, o secretário-geral da CGTP admite que a legislação laboral precisa de ser alterada e, nesse sentido, vai apresentar uma proposta com as medidas que a CGTP gostaria de ver contempladas.Tiago Oliveira assegura que, ao contrário da UGT,. Na sua opinião,: dizer a um trabalhador que tem de abdicar dos seus direitos para ganhar 1600 euros "é muito mau, é enganar", conclui.





Adiar a reunião da Concertação Social retira o assunto da campanha eleitoral





Tiago Oliveira considera que o adiamento da reunião da concertação social marcada para esta semana teve apenas como objetivo evitar que o assunto sobre a legislação laboral fosse falado em tempo de campanha para as eleições presidenciais. Lembra que o objetivo do Governo foi sempre levar a sua proposta de alteração à aprovação do Parlamento e isso ficou claro quando a ministra numa reunião bilateral com a CGTP disse que só aceitaria alterações à proposta apresentada se isso significasse pôr o carimbo da aprovação.

O secretário-geral da CGTP congratula-se que, ainda assim, o tema tenha sido abordado pelos candidatos presidenciais, considera vantajoso que António José Seguro tenha rejeitado a proposta, mas deixa o benefício da dúvida para o que fará se efetivamente for presidente. Sem tomar partido por nenhum candidato, refere apenas que quem for Presidente terá "influência no mundo do trabalho" e deverá respeitar a Constituição.

os trabalhadores já estão a ser confrontados com medidas previstas na proposta do Governo. Tiago Oliveira diz mesmo que a contratação coletiva está praticamente parada e a valorização salarial está a ser colocada como alternativa à perda de direitos. Garante que o número de trabalhadores com salário mínimo deverá engrossar porque as empresas não pretendem ir mais além. Nesta entrevista, o líder da CGTP revelou ainda que na negociação direta com empresas,. Tiago Oliveira diz mesmo que a contratação coletiva está praticamente parada e a valorização salarial está a ser colocada como alternativa à perda de direitos. Garante que o número de trabalhadores com salário mínimo deverá engrossar porque as empresas não pretendem ir mais além.

Apesar das posições de contestação às alterações laborais assumidas posteriormente pelo Chega, Tiago Oliveira considera que



Entrevista conduzida por Rosário Lira e Maria Caetano.