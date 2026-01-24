Manifestação de interesse "com condicionantes e limitada no tempo" devia ser a opção, defende Associação de Hotelaria de Portugal

Segundo Cristina Siza Vieira, vice-presidente Executiva da AHP, a chamada via verde, instituída pelo Governo, ainda não trouxe "" trabalhador para o setor.

Entre 50 a 70 mil trabalhadores, é a estimativa que existe de necessidade de mão de obra para a hotelaria, mas, na AHP, não há nenhum associado que tenha recorrido à via verde para conseguir esses trabalhadores, porque o método é demasiado burocrático.





A manifestação de interesse "com condicionantes e limitada no tempo" devia ser a opção, diz Cristina Siza Vieira.

contratação coletiva tem funcionado para o setor. Os aumentos em 2026 para a hotelaria vão rondar os 5%, mas, ainda assim, faria sentido consignar, a nível da legislação laboral, alguns instrumentos ligados à flexibilização do trabalho que agora são negociados com os sindicatos. Em termos gerais "a proposta que está em cima da mesa serve bem os empresários". é necessário, "desesperadamente", é um novo Plano Diretor Municipal (PDM) de Lisboa para que fique, de vez, definido o que se pretende para a capital. Segundo a responsável da AHP, a. Os, mas, ainda assim, faria sentido consignar, a nível da legislação laboral, alguns instrumentos ligados à flexibilização do trabalho que agora são negociados com os sindicatos. Em termos gerais "".Em resposta à crítica de que existem hotéis a mais em Lisboa, e ao facto de PCP, BE e PEV na Câmara de Lisboa defenderem a necessidade de impor um travão ao licenciamento de novos hotéis, Cristina Siza Vieira considera que o quepara que fique, de vez, definido o que se pretende para a capital.



