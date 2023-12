Negociações do texto final da COP28 entram pela noite dentro

Nas primeiras horas do último dia, em princípio, da 28.ª Conferência das Partes (COP28) da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, os Estados ocidentais, insulares, nem como africanos e latino-americanos reiteraram a sua oposição ao texto, durante uma reunião à porta fechada, segundo negociadores contactados pela AFP.

"É a última COP onde temos a possibilidade de manter vivo o objetivo de 1,5" graus Celsius (ºC), o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris, disse o enviado dos EUA, John Kerry, perante os seus homólogos, durante esta sessão que acabou cerca de 02.30 de terça-feira (23.30 de Lisboa)

Um novo texto deve ser apresentado na manhã de terça-feira.

Mas a aposta do presidente da COP28, o sultão Al Jaber, de obter um acordo histórico às 11.00 (07.00 de Lisboa), dia aniversário do Acordo de Paris, está perdida.

"Não é um problema para a delegação europeia. Temos tempo e estamos preparados a ficar um pouco mais", assegurou a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock.

Ma segunda-feira à noite, Al Jaber, que também dirige a empresa de petróleo e gás dos Emirados Árabes Unidos, a Adnoc, propôs um projeto de acordo que deixava toda a margem aos países para escolherem a sua maneira de "reduzir" as energias fósseis.

O texto de 21 páginas não fixa qualquer objetivo comum de "saída" do petróleo, do gás e do carvão, como constante das versões anteriores, o que constituiria uma decisão histórica se fosse aprovado por consenso pelos 194 Estados, mais a União Europeia, que ratificaram o Acordo de Paris.

As energias fósseis são responsáveis por dois terços das emissões de gases com efeito de estufa, que estão na origem do aquecimento global e do seu cortejo de catástrofes, como secas, vagas de calor e inundações.

Em relação à temperatura média global da era pré-industrial, o aquecimento poderia superá-la em 1,5 ºC já na próxima década, se as emissões de gases com efeito de estufa não forem reduzidas em 43% até lá em relação a 2019.