Bastonário dos médicos critica suspensão de atividade não urgente em hospitais de Lisboa

Está novamente suspensa a atividade não urgente nos hospitais de Lisboa, Amadora, Sintra, Loures e Odivelas, devido à concentração de casos de covid-19 não região. As orientações foram já enviadas para os hospitais e a decisão será publicada em Diário da República esta semana. O bastonário da Ordem dos Médicos critica a decisão da ministra.