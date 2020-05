Mais atualizações

Entram esta terça-feira em vigor as novas regras para as praias portuguesas. Os concessários podem começar a preparar a época balnear.O diploma, agora publicado em Diário da República, refere que deve ser mantida a distância física de segurança de metro e meio entre cada pessoa, exceto entre pessoas do mesmo grupo.Já os chapéus de Sol devem estar afastados, no mínimo, três metros.Por outro lado, a ocupação das praias vai ter sinais: verde, quando a ocupação é baixa; amarelo, quando é elevada, com uma utilização até dois terços; vermelho, quando a ocupação é plena.A informação será disponibilizada em tempo real pela Agência Portuguesa do Ambiente, através de uma aplicação.As regras são aplicadas a todas as praias de mar e às praias fluviais.As piscinas ao ar livre também podem abrir, mas sob várias normas de segurança. Vão abrir a 10 de junho e muitas das novas regras começam na entrada que deve ser feita com máscara.

O quadro em Portugal



Já recuperaram quase 18 mil pessoas.



O quadro internacional

A qualidade e salubridade da água vão ser fiscalizadas. O uso dos chuveiros, nos balneários, não será possível e a utilização dos cacifos tem novas regras.Nem todos estarão disponíveis para cumprir as regras de distanciamento.A capacidade da piscina será reduzida para 50 por cento e as espreguiçadeiras vão estar a uma distância de dois metros.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de segunda-feira, indica que morreram mais 14 pessoas em Portugal. No total, já morreram 1330 doentes com Covid-19.Permancem internados 531 doentes, dos quais 72 em unidades de cuidados intensivos.Há neste momento 14 crianças internadas com Covid-19 no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa. Numa semana, o número quase triplicou.As duas camas de cuidados intensivos estão ocupadas por dois bebés com menos de um ano, que precisam de ajuda de ventiladores para respirar.O Centro Hospitalar de Lisboa Central - a que pertence o Hospital de Dona Estefânia - revela que também estão a ser acompanhadas em casa 87 crianças infetadas com o novo coronavírus.No entreposto da Sonae, na Azambuja, são agora 121 os trabalhadores infetados pelo novo coronavírus. A empresa está a testar todos os 800 funcionários.A Sonae MC afirma, em comunicado, que estão identificados os casos de risco.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou quase 345 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 2,1 milhões de pessoas foram consideradas curadas.