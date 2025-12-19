Putin repetiu então que Kiev ainda não está preparada para abordar a questão territorial, o principal obstáculo nas negociações de paz.

“As nossas tropas avançam em toda a linha de contacto (…), o inimigo recua em todas as direções”, declarou ao país.





Questionado pelos presentes na conferência sobre as negociações de paz, Putin elogiou os "esforços sérios de Donald Trump para concluir este conflito", considerando o presidente dos Estados Unidos "honesto" na tentativa de pôr fim à guerra.



Ainda segundo Putin, a Rússia foi solicitada a fazer algumas concessões durante as negociações com Trump e que, em linhas gerais, concordou com estas. Por isso, sublinhou: "Dizer que rejeitamos ou recusamos qualquer coisa é inapropriado e infundado".



“A decisão está inteiramente nas mãos dos nossos supostos opositores ocidentais, do chefe do regime de Kiev e dos seus patrocinadores europeus”, afirmou.



Proposta europeia para apoiar Ucrânia é “roubo”

Estabilidade económica russa apesar das sanções

Os aliados da Ucrânia têm imposto sanções contra os interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo para financiar o esforço da guerra que iniciou em fevereiro de 2022.

Recentemente, a União Europeia (UE) concordou em suspender progressivamente as importações de Gás Natural Liquefeito (GNL) e gás por gasoduto da Rússia. O objetivo é uma proibição total das importações russas para a UE até ao final de 2027.





A conferência de imprensa anual, transmitida em direto, é combinada com um programa de perguntas e respostas de cidadãos de todo o país, oferecendo aos russos a oportunidade de questionarem Putin, que lidera a Rússia há 25 anos. O líder russo tem utilizado este evento para consolidar o poder e expor a sua visão sobre assuntos internos e globais.



