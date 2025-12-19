Sem acordo sobre ativos russos. UE opta por empréstimo de 90 mil milhões para socorrer Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu admitiu que não foi possível, por agora, chegar a um acordo sobre a utilização dos bens russos congelados, uma via inédita que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, chegou a classificar como um prelúdio de guerra com a Rússia, na antecâmara da reunião de líderes.

A partir de Washington, o presidente norte-americano, Donald Trump, voltou a instar a Ucrânia a “agir rapidamente”, antes de a Rússia “mudar de ideias”.

“É uma posição forte”

Ao longo de mais de 12 horas, os chefes de Estado e de governo da União Europeia trabalharam na hipótese de usar os ativos russos imobilizados na Bélgica para atribuir um empréstimo à Ucrânia. Todavia, a França considerou que a Bélgica, onde esses ativos estão depositados, estava a pedir garantias ilimitadas e não foi possível avançar.

“É uma mensagem decisiva para pôr fim à guerra, pois Putin não fará concessões até compreender que a guerra não lhe trará nada”, propugnou o chanceler alemão, Friedrich Merz.

“Um apoio importante”



I am grateful to all leaders of the European Union for the European Council’s decision on €90 billion in financial support for Ukraine in 2026–2027. This is significant support that truly strengthens our resilience. It is important that Russian assets remain immobilized and that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2025

Acordo com Mercosul adiado



“Precisamos de algumas semanas adicionais para resolver algumas questões com os Estados-membros e, por isso, entramos em contato com nossos parceiros do Mercosul e concordámos em adiar ligeiramente a assinatura”.



O presidente do Conselho Europeu estimou esta sexta-feira, no culminar dos trabalhos da cimeira de líderes dos Estados-membros da União, em Bruxelas, que o bloco cumpriu aquilo com que se comprometeu relativamente à Ucrânia. Contudo, não foi possível chegar a acordo sobre o recurso a ativos russos congelados. A fórmula passará por contrair um empréstimo de 90 mil milhões de euros nos mercados, ou seja, dívida conjunta. Ainda assim, sem obrigações para Hungria, Eslováquia e República Checa.“Comprometemo-nos e cumprimos. Em outubro, decidimos que a União Europeia iria cobrir as necessidades financeiras urgentes da Ucrânia para 2026 e 2027. Na semana passada, decidimos que a Rússia não recuperará seus ativos até que Moscovo cesse sua agressão.”, sintetizou António Costa no termo da maratona de conversações., acrescentou.A União Europeia, prosseguiu António Costa,, sustentando que a decisão adotada em Bruxelas constitui uma mensagem clara para o Kremlin., vincou.“A mensagem que enviamos hoje à Rússia é cristalina: primeiro,; segundo,; terceiro,”, rematou Costa.A procurar afinar pela mesma nota dominante, Luís Montenegro descreveu a cimeira como complexa, mas com um resultado, na sua perspetiva, satisfatório.“O que eu posso dizer é que,. É uma expressão de unidade. Nós fomos tão longe quanto era necessário. O que era necessário era garantir este apoio e garanti-lo de forma imediata e é isso que está consagrado a todas as condições para operacionalizar esta decisão nos próximos dias”, afirmou o primeiro-ministro português.Foi pelas 2h00 desta sexta-feira que ocomeçou a ganhar forma: dívida conjunta.Os relógios marcavam as 3h00 quando ficou decidido que se recorreria aos mercados, sem que tal comportasse custos para Hungria, Eslováquia e República Checa, opositoras a qualquer forma de ajudar Kiev.“É verdade que há vontade de utilizar os ativos imobilizados da Rússia para poderem contribuir com uma solução que seja técnica e juridicamente consistente e robusta para este financiamento", insistiu Montenegro.Ou seja,“Neste momento nós não temos forma de poder apurar em concreto, exatamente, esse custo.. E, que”.Por sua vez, o presidente ucraniano reagiu ao resultado da cimeira com a saudação a “um apoio importante que reforça verdadeiramente” a “resistência” do seu país., escreveu Volodymyr Zelensky no X.As necessidades financeiras de Kiev estão nesta altura avaliadas em 137 mil milhões de euros. Dois terços serão cobertos pela União Europeia e o restante deverá ficar a cargo de outros aliados do país invadido pela Rússia de Vladimir Putin, como o Canadá e a Noruega.Quanto ao segundo capítulo desta cimeira, o acordo com o Mercosul, a presidente da Comissão Europeia revelou que, dos trabalhos, sai um reforço do caminho para a assinatura. A celebração deveria ocorrer no sábado, mas a viagem ao Brasil fica adiada para janeiro, com o acordo dos parceiros da América Latina., afirmou Ursula von der Leyen.Ainda segundo a presidente do Executivo comunitário,: “Abre novas oportunidades comerciais e económicas para todos os nossos Estados-membros e, com verificações e salvaguardas adicionais, incluímos todas as proteções necessárias para nossos agricultores e consumidores”.Luís Montenegro posicionou-se, durante os trabalhos, a favor da concretização do acordo de comércio, apesar das dúvidas manifestadas por França e Itália., enfatizou o primeiro-ministro.“Posso transmitir-vos que há uma pré-decisão de que isso acontecerá nas próximas semanas, no espaço máximo de um mês. As resistências que ainda há em alguns Estados-membros estão praticamente ultrapassadas. E porque entendemos mesmo que a nossa credibilidade, do ponto de vista da estratégia económica, também depende de sermos consequentes com as decisões que tomamos”, concluiu.