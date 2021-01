Covid-19 duplica incidência em Espanha. Governo descarta novo confinamento

Segundo números do Ministério da Saúde espanhol,Os números refletem, na sua maioria, o impacto das reuniões sociais e da mobilidade provocada pelas festas natalícias, que segundo o Governo, foram responsáveis pelo aumento sem precedentes do número de infetados.. Cada vez mais pessoas são infetadas e isto multiplica os contágios. Isto continuará até que sejam aplicadas medidas mais rigorosas”, explicou ao jornal El País Santiago Moreno, chefe do serviço de doenças infecciosas do Hospital Ramón y Cajal, em Madrid.A subida do número de infetados está também a pressionar os hospitais, o que preocupa as autoridades e faz adiar o número de cirurgias consideradas não urgentes

Espanha tem atualmente 19.657 infetados hospitalizados, quase mais cinco mil do que há apenas uma semana, o que representa uma ocupação de 15,69 por cento

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI), os infetados representam 30 por cento da ocupação, sendo já quase três mil doentes (2.953).”, prevê Quique Bassat, investigador do instituto ISGlobal, de Barcelona.Por sua vez, o sistema de saúde espanhol está a enfrentar esta terceira vaga com um esforço de testagem sem precedentes. Na semana de 5 a 11 de janeiro, os centros de saúde realizaram um total de 1.061.000 testes PCR e testes de antigénio.Espanha também inicia na próxima semana a administração da segunda dose da vacina contra a Covid-19, havendo neste momento registo de 768.950 pessoas vacinadas desde o início do programa de vacinação que arrancou a 5 de janeiro.

Governo descarta novo confinamento

📺 TV en DIRECTO | Salvador Illa, ministro de Sanidad: "No contemplamos, en estos momentos, ningún confinamiento domiciliario. Doblegamos la segunda ola sin confinamiento domiciliario" https://t.co/tIQSNDT6Lm pic.twitter.com/MI3NuNrnQh — EL PAÍS (@el_pais) January 16, 2021

A saúde é um setor que está descentralizado em Espanha e o aumento da taxa de contágio levou praticamente todas as comunidades autónomas a anunciar nas últimas horas novas medidas de luta contra a pandemia. As comunidades estão agora a apertar as restrições que tinham relaxado semanas atrás para “salvar o Natal”.Na comunidade autónoma em que se encontra a capital espanhola, o recolher obrigatório será assim antecipado das 24h00 para as 23h00 horas e a hora de encerramento do setor da restauração e similares é antecipada para as 22h00. As medidas, que afetam esta região espanhola, vão estar em vigor, pelo menos, durante 14 dias.No entanto, alguns dirigentes nacionais e regionais temem que estas medidas não sejam suficientes e. Regiões como Galiza, Castela e Leão, Andaluzia e La Rioja têm pedido à população para que fique em casa.A questão do confinamento é, no entanto, um assunto de discórdia. “Já estamos a demorar a decretar um confinamento rigoroso. Continuar com as restrições atuais conterá o vírus, mas vamos demorar mais tempo E isso afetará a economia e custará mais internamentos e mortes”, defende Jesús Molina Cabrillana, epidemiologista da Sociedade Espanhola de Medicina Preventiva, Saúde Pública e Higiene (Sempsph).”, defendeu ainda Julián Domínguez, chefe de Medicina Preventiva do Hospital de Ceuta.Por sua vez, o Governo insiste que, por agora, um novo confinamento não é necessário. O ministro espanhol da Saúde, Salvador Illa, reconheceu este sábado que “” e que Espanha está numa “situação muito preocupante”, mas anunciou que não será decretado nenhum confinamento, considerando que o estado de emergência em vigor até maio é suficiente., disse Illa. “O estado de emergência permite restrições de mobilidade noturna entre as 22h00 e as 07h00. Se for preciso reavaliar este horário vamos fazê-lo”, acrescentou o ministro da Saúde.

Encontros de amigos são a origem de 56% dos contágios

Segundo os dados recolhidos entre outubro e dezembro pelo serviço de vigilância epidemiológica do Departamento de saúde,Por sua vez, segundo La Vanguardia “É o principal foco de transmissão do vírus evitável”, afirma o vice-diretor de Vigilância Epidemiológica, Jacobo Mendioroz. “Se esses encontros fossem feitos à distância, em número reduzido e com máscara, grande parte dessas 56 por cento de infeções seria evitada”, acrescentou o epidemiologista.Segundo o jornal, 14.461 pessoas infetadas com Covid-19 explicaram a investigadores a origem da infeção.e, por sua vez, onze por cento dos casos explicam que na origem da infeção estão encontros e refeições na própria casa com amigos e familiares que não fazem parte da “bolha” familiar.Cerca de 30 por cento das infeções ocorreram fora de casa, sendo que 14 por cento identificam a fonte de contágio em atividade sociais e sete por cento no local de trabalho. As infeções entre profissionais de saúde são as mais numerosas, uma vez que, tal como explica, apesar das medidas de proteção, estão mais expostos ao vírus.

A atividade escolar está associada a cinco por cento das infeções e o contágio em centros de saúde corresponde a apenas 2,5 por cento dos casos.