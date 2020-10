Covid-19. E na Suécia? Autoridades apertam as medidas de controlo

O país conhecido em todo o mundo pela atitude assente na responsabilidade individual de cada cidadão está a apertar as regras de controlo da pandemia. As várias regiões suecas têm agora poder para aplicar medidas mais pesadas. E o Governo já teve que avisar os estudantes universitários para pararem com as festas porque estão a criar vários surtos.