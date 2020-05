Covid-19. Enzima pode explicar maior taxa de mortalidade nos homens

Estudos recentes apontavame explicavam que esta substância se encontrava em maior quantidade nos homens do que nas mulheres.Medicamentos para a tensão alta, que aumentam os níveis desta enzima, chegaram mesmo a ser desaconselhados. Mas esta teoria está agora a ser contrariada por especialistas. explicou aoJosé Luis Labandeira, professor universitário de Anatomia Humana.“Os genes ECA2 e outros componentes desse eixo anti-inflamatório”, acrescentou o especialista.De acordo com esta explicação, a maior concentração de ECA2 no sangue das mulheres e o seu efeito anti-inflamatório

A Covid-19 tende a infetar mais mulheres, mas quem mais morre da doença são os homens. Em Portugal a situação já foi essa, mas os dados mais recentes apontam para uma taxa de mortalidade ligeiramente superior no sexo feminino (624 óbitos) do que no masculino (594).

“Do que sabemos até agora, a ECA2 é uma faca de dois gumes e temos de aprender a lidar com ela, avaliando como conseguimos manter apenas os seus efeitos positivos, enquanto bloqueamos os fragmentos específicos que servem como porta de entrada para o vírus”, elucidou Labandeira.

Investigadores tentam enganar vírus com soluções artificiais

Bloquear parte da enzima sem a anular completamente é um trabalho complexo que está a ser desenvolvido por vários grupos de investigadores e empresas de todo o mundo. Para tal, os especialistas utilizam anticorpos monoclonais, moléculas que conseguem aderir a secções precisas do vírus para impedir a sua entrada e reprodução.Em Espanha, o Instituto de Biomedicina do Conselho Superior de Investigações Científicas está a procurar uma solução diferente para preservar o lado positivo da ECA2.“Queremos fabricar um super recetor que tenha uma afinidade aumentada pelo vírus”, explicaram aoos cientistas que estão a trabalhar na fase ainda preliminar deste possível medicamento.Outro objetivo do Instituto de Biomedicina é estudar as variantes genéticas que explicam por que razão algumas populações são mais suscetíveis ao vírus do que outras. “A população afroamericana, por exemplo, possui níveis menores de ECA2”, explicou um dos investigadores.Desde o seu início, em dezembro, o novo coronavírus já infetou 4,7 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 300 mil são vítimas mortais. Existem agora quase 1,7 milhões de recuperados.