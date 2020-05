Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus à escala internacional.

10h10 - Número de mortos em África sobe para 2.764 em mais de 84 mil casos



O número de mortos da Covid-19 em África subiu hoje para os 2.764, com mais de 84 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.



De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 2.704 para 2.764, enquanto os infetados com o vírus da covid-19 passaram de 81.307 para 84.586.



O número total de doentes recuperados aumentou de 31.078 para 32.477.



O norte de África mantém-se como a região mais afetada pela doença no continente, com 1.422 mortos e 27.282 infetados com a covid-19.



A África Ocidental passou hoje os 500 mortos (509) e há 24.165 infeções, enquanto a África Austral contabiliza 283 mortos e 16.812 casos, quase todos concentrados num único país, a África do Sul (15.515).



Seis países -- África do Sul, Argélia, Egito, Marrocos, Nigéria e Gana - concentram cerca de metade das infeções pelo novo coronavírus no continente e mais de dois terços das mortes associadas à doença.



O Egito é o país com mais mortos (630) e tem 12.229 casos, seguindo-se a Argélia, com 548 mortos e 7.019 infetados.



A África do Sul tornou-se o terceiro com mais mortos (264), continuando a ser o país do continente com mais casos de covid-19, com 15.515 infetados.



Marrocos totaliza 192 vítimas mortais e 6.870 casos, a Nigéria tem 182 mortos e 5.959 casos, enquanto o Gana tem 29 mortos, mas é o quinto país com mais casos (5.735).



Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções, com 990 casos, e regista quatro mortos.



Cabo Verde tem 328 infeções e três mortos e São Tomé e Príncipe regista 240 casos e sete mortos.



Moçambique conta com 137 doentes infetados e Angola tem 48 casos confirmados de covid-19 e dois mortos.



A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), tem 522 casos positivos de infeção e seis mortos, segundo o África CDC.







10h00 - Alunos do 11.º e 12.º ano regressam às aulas



Os alunos dos 11.º e do 12.º anos retomam esta segunda-feira as aulas presenciais nas escolas.



No Fundão, a reportagem da RTP testemunhou o ambiente no interior de um destes estabelecimentos de ensino, no decurso de uma aula de matemática.



A reportagem da RTP na Secundária Pinheiro e Rosa constatou a pouca afluência de alunos.



Paulo Mota, diretor da Escola Secundária Almeida Garrett, no Porto, desfiou o conjunto de regras estabelecidas para o regresso às aulas dos alunos dos 11.º e 12.º anos.

9h40- "Não podemos deixar-nos vencer pela cura"



O primeiro-ministro foi hoje tomar o pequeno-almoço a uma pastelaria em Benfica, Lisboa, para dar um sinal de confiança no desconfinamento e apelar aos portugueses a não deixarem "vencer-se pela cura" à Covid-19.



"Depois de não nos termos deixado vencer pelo vírus, não nos podemos deixar-nos vencer pela cura", afirmou António Costa aos jornalistas, à porta de uma pastelaria em Lisboa, onde tomou um café e comeu um folhado.



No primeiro dia da segunda fase de desconfinamento, após dois meses de encerramento de grande parte da economia, Costa foi tomar pequeno-almoço a uma pastelaria que reabriu hoje, viu as medidas de segurança, como o gel desinfetante à porta e os acrílicos sobre as mesas a separar os clientes e depois optou por ficar na esplanada, confessando que já tinha saudades de tomar um café ao ar livre.



E fez um apelo aos portugueses para que, "com todas as cautelas", retomem "a sua vida em liberdade", insistindo nas regras de lavar as mãos, usarem máscara quando estão próximos dos outros e manter o distanciamento social.



"Se continuarmos todos parados sobrevivemos à doença, mas podemos não sobreviver à cura. É preciso ir vencendo estes receios, com confiança e sempre com cautela", disse.



9h30 - Filipinas com mais 205 casos e sete mortos



O Ministério da Saúde das Filipinas revelou que nas últimas 24 horas morreram mais sete pessoas por Covid-19 e mais 205 novos casos de infeção. O que eleva o número total para 12.718 infetados e 831 vítimas mortais.



Desde o início da pandemia já recuperam da doença 2.729 pessoas, 94 nas últimas 24 horas.

9h19 - Portugal participa hoje em debate sobre futuro fim das restrições nas viagens na Europa



Portugal, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, participa hoje numa reunião convocada pela Alemanha para debater um futuro levantamento das restrições nas viagens entre países europeus impostas por causa da pandemia de Covid-19.



Sexta-feira, a Alemanha anunciou a decisão de convocar vários parceiros da União Europeia (UE) para um "diálogo" sobre possíveis medidas a adotar para um futuro levantamento das restrições nas viagens entre países do espaço europeu impostas por causa da crise sanitária do novo coronavírus.



A reunião, em formato virtual, conta com a presença de representantes de Espanha, Itália, Croácia, Malta, Grécia e Áustria, descritos como os destinos turísticos europeus preferenciais dos cidadãos alemães.







8h52 - Rússia com menos de 10 mil novos casos diários pelo terceiro dia consecutivo



A Rússia registou mais 8.926 novos casos de infeção por Covid-19, elevando o total de casos no país para 290.678.



Foram registados mais 31 óbitos, o que eleva para 2.722 o número de vítimas mortais desde o início da pandemia.

8h35 - Índia com mais de cinco mil novos casos, um novo recorde diário



A Índia registou 5.242 novos casos de infeção por Covid-19, o número mais alto desde o início da pandemia, numa altura em que o país começa a levantar as medidas de restrição.



São agora 96.169 os casos confirmados, com cerca de 56 mil infeções ativas.



Apesar das restrições apenas terminarem a 31 de maio, algumas lojas e empresas não essenciais começam a reabrir, e os autocarros foram autorizados a operar em cidades e vilas e até a atravessar as fronteiras estaduais.



A redução das medidas de restrição é vista como essencial para a recuperação da economia indiana – há mais de 120 milhões de desempregados.



8h20 - Peru ultrapassa 92 mil casos com hospitais de Lima no limite



O Peru ultrapassou no domingo os 92 mil casos e mais de 2.600 mortos pela Covid-19, quando os hospitais de Lima se encontram no limite, com alguns dos estabelecimentos a efetuaram uma seleção de doentes, indicou um organismo oficial.



O Ministério da Saúde (Minsa) assinalou que nas últimas horas foram detetados mais 3.732 casos da doença provocada pelo novo coronavírus com 125 óbitos, num total de infetados a atingir os 93.273, incluindo 2.648 mortos.



A pandemia manteve o seu epicentro em Lima, uma cidade de 10 milhões de habitantes que apresenta 59.712 casos e 915 mortos, e com a capacidade hospitalar a atingir o limite, segundo o Gabinete do Provedor do Povo (Defensoría del Pueblo), uma organização constitucional.



Enquanto o Governo sustenta que apesar da grande quantidade de casos diários se atingiu o planalto da doença, o máximo representante da Sociedade Peruana de Medicina Intensiva assegurou que os hospitais de Lima estão a efetuar uma seleção de doentes graves.



O Minsa informou hoje que, entre o total de casos detetados, 7.408 estão hospitalizados, mais 133 nas últimas horas, com 850 nas unidades de cuidados intensivos do país.



Após serem realizados 20.131 novos testes, foi atingido um total de 650.613 diagnósticos para detetar a doença.



Para mais, 349 pessoas recuperaram nas últimas horas, num total de 28.621 que receberam alta hospitalar ou cumpriram a quarentena domiciliária.







8h12 - Taxa de reprodução na Alemanha está em 0,94



O Instituto Robert Koch revelou que foram registados mais 342 novos casos de infeção por Covid-19 e 21 óbitos.



A Alemanha conta agora com 174.697 infetados e 7.935 mortos. Já recuperaram da doença 154.600, mais 1.100 nas últimas 24 horas.



A taxa de mortalidade está nos 4,5 por cento e a taxa de reprodução do vírus é de 0,94.



8h01 - China regista sete novos casos nas últimas 24 horas



A China diagnosticou, nas últimas 24 horas, sete novos casos de infeção pelo novo coronavírus, incluindo três de contágio local, informaram hoje as autoridades do país asiático.



Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, entre os três novos casos de origem local, detetados até às 23h59 de domingo (16h59 em Lisboa), dois foram detetados em Jilin, no nordeste do país, e o outro na cidade de Xangai, a "capital" financeira da China.



Jilin, que faz fronteira com Rússia e Coreia do Norte, diagnosticou dezenas de casos nas últimas semanas, pelo que as autoridades passaram a restringir as deslocações para fora da província.



Os outros quatro novos casos foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior, na Mongólia Interior, no extremo norte do país.