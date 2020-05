Covid-19. Paris e Berlim propõem plano de recuperação de 500 mil milhões de euros que abre caminho à mutualização de dívida

"Para garantir uma recuperação sustentável que restaure e fortaleça o crescimento na UE, a Alemanha e a França apoiam a criação de um ambicioso, temporário e direcionado fundo de estímulo" dentro do próximo orçamento da União Europeia, dotado de "500 mil milhões de euros", afirmam os líderes da França e da Alemanha num comunicado conjunto.



Pela primeira vez, Paris e Berlim propõem que a Comissão Europeia financie esse apoio ao estímulo tomando empréstimos dos mercados "em nome da UE".



Esse dinheiro será depois transferido como "despesa orçamental" para os países europeus e "para os setores e regiões mais afetadas", lê-se na declaração.



Além disso, "os países que beneficiarem deste plano de recuperação não terão que pagar a ajuda", disse Macron, o que representa um elemento de solidariedade inédito.



"Este é um dia importante", disse o chefe de Estado francês, uma vez que a questão dos empréstimos conjuntos tem sido um assunto de grande divergência nos últimos anos entre os países do norte e do sul da Europa.



No mesmo momento, a chanceler alemã afirmou que "o objetivo é garantir que a Europa surja com maior coesão e solidariedade após esta crise". "A França e a Alemanha estão a favor da solidariedade europeia", disse Merkel, reconhecendo que a proposta é "corajosa" e passível de atrair críticas, principalmente na Alemanha.



Na semana passada, Merkel abriu caminho para esta iniciativa franco-alemã, pedindo uma "maior integração" da zona do euro, após um julgamento no Supremo Tribunal alemão que criticava os planos de ajuda do Banco Central Europeu.



O financiamento "será direcionado para as dificuldades relacionadas com a pandemia e as suas repercussões", diz o comunicado de imprensa. O dinheiro será reembolsado gradualmente ao longo de vários anos.



Esta medida não representa ainda os famosos "eurobonds", dívida compartilhada diretamente entre estados europeus que a Itália pretendia mas que os países do norte da Europa têm rejeitado. Mas, caso seja aprovado pelos 27 países da União Europeia, aproxima-se desse modelo, o que levou Macron a afirmar que este era "um grande passo" na história europeia. "Não serão empréstimos, mas doações diretas" para os países mais afetados, afirmou o presidente francês.