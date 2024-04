Forças Armadas. Ministro da Defesa nega ter anunciado medidas de recrutamento de "jovens delinquentes"

, lê-se no comunicado do gabinete de Nuno Melo enviado esta terça-feira às redações.No mesmo documento, explica-se que a reflexão no contexto da Universidade Europa “sublinhou as virtudes e potencialidades das Forças Armadas, ilustradas em exemplos académicos”.Mais explica que o“Em tempo de paz, acrescentam em áreas muito diversas”, acrescenta o comunicado, lembrando o “combate aos fogos” ou até como “modelos de ‘Escola da vida’ em contextos formativos”.A “hipótese” das Forças Armadas poderem contribuir “num contexto formativo de instrução” para a “ressocialização de jovens” foi referidada medida, acrescenta-se ainda.Em causa estão as declarações do ministro da Defesa, Nuno Melo, que“Quantos destes jovens é que, se em vez de estarem institucionalizados sem nenhumas condições, pudessem cumprir um serviço militar, ter oportunidade de um exercício de formação, de autoridade, de valores, não poderiam ser mais tarde cidadãos muito melhores e simplesmente não lhes foi dada essa oportunidade?”, afirmou Nuno Melo na Universidade Europa.A estas declarações seguiram-se as daJá entre os partidos da oposição são várias as críticas.“A Iniciativa Liberal vai chamar ao Parlamento o Ministro da Defesa, Nuno Melo, para prestar explicações sobre a inenarrável intenção de ter criminosos de pequeno delito a fazer serviço militar”, anunciou Rui Rocha na rede social X.O líder da IL considerou ainda que as Forças Armadas têm de ser tratadas com “dignidade” e que o caminho “não é convertê-las em reformatório de pequenos delinquentes”.Rui Rocha sublinhava que a intenção tinha sido admitida pelo ministro da Defesa mas também pela ministra da Administração Interna, pelo que “tem de entender-se que se trata de uma possibilidade que o Governo está realmente a estudar e não apenas de uma afirmação isolada e irrefletida de Nuno Melo”.O partido exige esclarecimentos sobre a proposta, as “implicações e os estudos ou análises que a sustentam”.“Foi com profunda preocupação que tomamos conhecimento, através de declarações recentemente divulgadas, da proposta avançada pelo senhor ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, que sugere a inclusão de jovens delinquentes no serviço militar como alternativa às instituições de reabilitação, as quais são descritas como ‘escolas de crime’”, adianta o Chega no requerimento apresentado.Acrescenta que a proposta revela “uma visão simplista e redutora sobre a complexidade dos problemas sociais e criminais enfrentados por jovens em situação de vulnerabilidade” e parece também “ignorar os princípios fundamentais que regem as Forças Armadas e o serviço militar”.“O serviço militar, com suas exigências, disciplina e valores, não deve ser visto como um mecanismo punitivo ou alternativo ao sistema de justiça juvenil”, defende o partido.