Ideia de Nuno Melo. Oficiais e sargentos em desacordo com ideia de delinquentes nas Forças Armadas

Para António Lima Coelho, as Forças armadas não são uma instituição correccional e o entendimento de Nuno Melo não faz qualquer sentido.

A ideia apresentada pelo ministro da Defesa foi subscrita pela ministra da Administração Interna.

Também o presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas defende que esta é uma ideia ridícula e caricata. António Mota deixa até uma provocação à ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, para que possa incorporar esses mesmo delinquentes na PSP ou na GNR.Por sua vez, o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, Jorge Bacelar Gouveia, reage em sentido negativo. O também constitucionalista lembra que o serviço militar não é - nem deve ser - um castigo.Quem quer mais explicações sobre este assunto e ouvir o ministro da Defesa no Parlamento é a Iniciativa Liberal. O deputado Rodrigo Saraiva fala de uma proposta "descabida".

As declarações sobre uma eventual integração de pessoas com pequenos delitos nas forças militares foram feitas no fim de semana, na Universidade Europa, do PSD, pelo ministro da Defesa. Nuno Melo entende que este pode ser um caminho para evitar que os jovens em causa sejam institucionalizados.