Covid-19. Espanha aguarda mensagem de Filipe VI com número de infetados perto dos 14 mil

Os últimos dados do Ministério de Saúde espanhol revelam que existem 13.716 pessoas infetadas com o novo coronavírus no país, das quais 774 se encontram nos cuidados intensivos. Há ainda 616 mortos, mais 67 do que na terça-feira.







Apesar de continuar a aumentar, mantém-se a tendência da percentagem de novos casos. De segunda para terça-feira, a taxa de aumento do número de casos baixou de 25 para 18 por cento. Esta quarta-feira, a percentagem de novos casos em comparação com o dia anterior foi, igualmente, de 18 por cento.A capital espanhola regista 5673 casos de infeção pelo Covid-19 e 390 mortes, seguindo-se da Catalunha que conta com 1866 casos e 41 mortes.

Apesar de ser a comunidade com maior número de casos, Madrid é também onde se verifica uma maior taxa de recuperação. Em todo o país, essa taxa e de oito por cento, com um registo de 1081 pessoas que recuperaram da doença. Por outro lado, em Madrid, a taxa de recuperação é de 17 por cento, justificando-se, em parte, por ter sido o local onde a epidemia se manifestou primeiramente. Espanha é o segundo país da Europa mais afetado pelo Covid-19 e o quarto no mundo, seguindo-se à China, Itália e Irão.







No sábado, Espanha acionou o estado de emergência e o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, já admitiu que pode ser prolongado para além dos 15 dias. Depois de apresentar um reforço económico no valor de 200 mil milhões de euros para enfrentar a crise provocada pela pandemia, o chefe do Governo advertiu queTodo o país está de quarentena, com todos os estabelecimentos comerciais e serviços considerados não essenciais encerrados. Desde que foi acionado, 76 pessoas foram detidas por não cumprirem as regras do estado de emergência.

Escassez de materiais e de testes

Citado pelo jornal espanhol El Mundo , o diretor do Centro de Coordenação de Alerta e Emergência Sanitária espanhol,O ministério da saúde espanhol admitiu a falta de capacidade para serem realizados todos os testes de Covid-19 recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), mas Fernando Simón diz que “está a ser resolvido”.Não conhecemos bem a incidência na população, mas vamos tentar fazer os primeiros testes numa amostra representativa para perceber a extensão do vírus. Este método pode ter falsos positivos e falsos negativos e deve ser estudado com cuidado”, explicou Fernando Simón.Para além da falta de testes,No entanto, o diretor do Centro de Coordenação de Alerta e Emergência Sanitária espanhol ressalvou mais uma vez que seria encontrada uma solução nos próximos dias para evitar "resolvê-la dia a dia ou a cada dois dias como estamos a fazer até agora.

Filipe VI fala ao país

Esta quarta-feira, os espanhóis aguardam ainda uma mensagem de Filipe VI.Esta é a segunda vez que Filipe VI fala ao país. A primeira foi a 3 de outubro de 2017, após o referendo na Catalunha.O rei espanhol vai reunir-se com o Comité técnico que segue a epidemia do Covid-19 e irá dirigir-se ao país às 21h00 locais (20h00 em Lisboa).