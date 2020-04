Covid-19. Tráfico de drogas em Gibraltar ressente-se

Segundo o jornal, algumas organizações de tráfico de haxixe e eventualmente cocaína estão a atrasar os embarques e entregas.No entanto, as costas das províncias vizinha de Cadiz, como é o caso de

O Estreito de Gibraltar liga o mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico e está situado entre o extremo sul de Espanha e Marrocos, no norte de África. Apesar de se encontrar no sul de Espanha, pertence ao Reino Unido





“Há uma certa diminuição na regularidade. Qualquer movimento pode ser detetado rapidamente. Tanto em mar como em terra são mais detetáveis. O tráfico marítimo foi bastante reduzido”, afirmou um responsável da Gurdia Civil na província de Cádiz, que está em constante contacto com a realidade do campo de Gibraltar porque trabalha em Algeciras.Uma fonte em Algeciras (cidade portuária no sul de Espanha) que conhece os produtores de droga em Gibraltar revelou aoque as “organizações necessitam urgentemente de manter o tráfico para manter as estruturas criminosas”.Outro dos problemas com que os narcotraficantes estão a passar são as apreensões de combustível o que dificulta a chegada das embarcações a terra.No entanto, um elemento da Polícia Nacional na Línea de la Concepción frisa que apesar das medidas impostas pelo estado de alarme, os barcos carregados de droga continuam a chegar ao litoral.