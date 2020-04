EstudoEmCasa. Começam hoje as emissões da nova telescola, na RTP Memória

As aulas destinam-se aos alunos do ensino básico até ao 9º ano, e decorrem de segunda a sexta-feira, entre as nove da manhã e as seis da tarde, podendo ser vistas pela televisão, através do cabo e da TDT, na RTP Memória, ou online na RTP Play.

O Bom Dia Portugal esteve em direto com a sala de aula no estúdio da Telescola, onde o coordenador do projeto, Gonçalo Madaíl, fez o balanço das gravações e de todo o trabalho que antecedeu o dia de hoje, quando começa a emissão das primeiras aulas.