As primeiras emissões da telescola foram para o ar há 55 anos na RTP

Por todo o país, milhares de crianças do quinto e sexto ano assistiram às emissões diárias, a preto e branco da telescola. Para muitas foi mesmo o primeiro contacto com a televisão. As aulas começavam depois de almoço nos edifícios das escolas primárias ou centros paroquiais. Os alunos tinham vários professores na televisão e um professor de apoio em sala.