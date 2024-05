40.º Jazz em Agosto na Gulbenkian em Lisboa

Embora se trate de um número redondo, a 40.ª edição do Jazz em Agosto, que decorre de 1 a 11 de agosto, "não será uma edição comemorativa, é mais uma parte que se vai juntar ao todo" e que vai reunir no festival as escolhas musicais que a direção executiva e artística considera "as mais marcantes e desafiadoras no jazz e na música criativa menos acomodada no tempo presente", refere a organização num comunicado enviado à agência Lusa.

Este ano, o festival começa no dia 1 com o quinteto Red Lily, do saxofonista James Brandon Lewis, que irá recordar o papel da cantora gospel e ativista dos direitos civis Mahalia Jackson.

O Jazz em Agosto encerra no dia 11 com a Fire! Orchestra, uma super-formação de 16 elementos, da qual fazem parte, entre outros, o saxofonista e flautista Mats Gustafsson, o contrabaixista Johan Berthling, o guitarrista Julien Desprez, a trompetista Susana Santos Silva e o saxofonista e clarinetista Fredrik Ljungkvist.

Os preços dos bilhetes para os concertos do Jazz em Agosto variam entre os sete e os 20 euros. Além dos bilhetes individuais, há passes disponíveis (que incluem cinco, seis ou 14 concertos), cujos valores variam entre os 65 e os 130 euros.