5 de Outubro: como o rei fugiu para o exílio

No dia 4 de Outubro de 1910 estava em marcha a revolução republicana. Dois cruzadorestomados pelos revoltosos, o Adamastor e o São Rafael, bombardeiam o Palácio das Necessidades. São atingidos os aposentos da Rainha Dona Amélia, que se encontrava no Palácio da Pena em Sintra.



Às duas da tarde, o Rei Dom Manuel II decide abandonar o Palácio das Necessidades e partir em direção a Mafra com uma pequena escolta militar. A maioria das forças do exército tinha assumido uma posição neutral.



Foi o princípio do fim da monarquia. A saída do Rei Dom Manuel II de Lisboa teve um forte significado emblemático e moral.



No dia seguinte, a 5 de Outubro, enquanto é proclamada a República em Lisboa, a família real embarca na Ericeira no iate Amélia, tendo como destino Gibraltar.