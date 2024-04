"A açorda, evidentemente". Pratos e histórias do Pap`Açorda estão agora em livro

Foto: Rita Fernandes, Antena 1

"A minha essência desde o primeiro dia é a cozinha tradicional portuguesa", diz o proprietário do restaurante, que está há oito anos no primeiro piso do Mercado da Ribeira, no Cais do Sodré, depois de nascido no Bairro Alto.



No Pap'Açorda, que tem a cozinha no centro do espaço, a jornalista Rita Fernandes falou também com a chef Manuela Brandão, que diz que o prato não tem segredos. "É feito com amor".