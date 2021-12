"A Bela América". Filme de António Ferreira rodado em Coimbra

O Realizador António Ferreira voltou a escolher Coimbra para rodar a próxima longa-metragem. A Bela América deve chegar ao cinema daqui a 1 ano. É uma "história de amor improvável", onde são focadas as desigualdades sociais e a ilusão do mérito e do poder.