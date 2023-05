"A Flor do Buriti". João Salaviza vence prémio em Cannes

O documentário de João Salaviza sobre povos indígenas do Brasil venceu esta sexta-feira um prémio em Cannes. "A Flor do Buriti", do cineasta português e da realizadora brasileira Renée Nader Messora, foi filmado com o povo indígena Krahô. Esta é a segunda longa-metragem dos dois.