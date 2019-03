Partilhar o artigo "A Vida no Campo". Peça teatro fala da adaptação de casal à vida rural Imprimir o artigo "A Vida no Campo". Peça teatro fala da adaptação de casal à vida rural Enviar por email o artigo "A Vida no Campo". Peça teatro fala da adaptação de casal à vida rural Aumentar a fonte do artigo "A Vida no Campo". Peça teatro fala da adaptação de casal à vida rural Diminuir a fonte do artigo "A Vida no Campo". Peça teatro fala da adaptação de casal à vida rural Ouvir o artigo "A Vida no Campo". Peça teatro fala da adaptação de casal à vida rural