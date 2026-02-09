Abrantes cancela Feira de S. Matias

"O município entende que não estão reunidas as condições para a realização da feira, não só pelo elevado grau de destruição do espaço público, mas também por questões de gestão e segurança", lê-se no comunicado.

A feira estava anunciada para decorrer entre 27 de fevereiro e 15 de março, em Rossio ao Sul do Tejo, junto ao Aquapolis Sul, zona fortemente afetada pelas cheias e que ficou totalmente submersa nos últimos dias.

"É tempo de união, de limpeza, de reparações e de fazer tudo para que se regresse à normalidade. A Feira de S. Matias regressa em 2027", acrescenta a autarquia, no distrito de Santarém.

Com origens no século XIII, a feira é uma das mais antigas tradições do concelho, reunindo anualmente carrosséis e outras diversões, jogos eletrónicos, bancas de quinquilharia, exposição de viaturas e alfaias agrícolas, bares e rulotes de farturas, pipocas e algodão doce.

O evento é considerado um dos `ex-líbris` culturais de Abrantes e um importante fator de atração e dinamização local, contando habitualmente com um programa complementar cultural, empresarial e de animação.