Abrigos de pastores motivam primeira exposição de Willem de Rooij em Portugal

A mostra, primeira individual em Portugal do artista neerlandês Willem de Rooij, resulta da investigação desenvolvida no âmbito da sua participação no Programa Internacional de Residências da Maumaus e pode ser visitada até 17 de maio, segundo informação do Lumiar Cité.

"Hut Hut" inclui uma instalação concebida especificamente para o espaço expositivo, bem como duas obras realizadas no início da década de 1990 e raramente exibidas.

O projeto parte de um estudo detalhado de dois abrigos de pastores, um pertencente ao Museu Nacional de Etnologia, em Lisboa, e outro ao Museu do Pastor, em Villaralto, Espanha.

A impossibilidade de remover estas estruturas, devido à sua fragilidade, levou o artista a recorrer a um sistema a que chamou "empréstimos digitais", a partir de câmaras nos museus.

Os abrigos são apresentados no Lumiar Cité através de transmissões em direto a partir dos dois museus, com recurso a câmaras de vigilância que estabelecem um diálogo em tempo real entre os objetos, os respetivos contextos museológicos, a arquitetura modernista da galeria e o ambiente urbano da Alta de Lisboa, onde fica situada.

Segundo a informação divulgada, este dispositivo "cria paralelos entre as noções contemporâneas de vigilância e proteção --- função original destas estruturas vernaculares --- e problematiza as tensões entre planeamento urbano, mobilidade, construção artesanal e institucionalização da memória cultural".

De Rooij tem desenvolvido uma prática centrada nos sistemas de exibição, nas práticas museológicas e nas políticas da representação, articulando referências da história da arte global, da antropologia visual e da etnografia.

O seu trabalho cruza meios como filme, fotografia, escultura, texto e instalação, explorando processos de produção e contextualização de imagens e objetos.

Willem de Rooij representou os Países Baixos na Bienal de Veneza de 2005, em colaboração com Jeroen de Rijke, e apresentou exposições individuais em instituições no seu país de origem, na Áustria, Alemanha e França, nomeadamente no Centraal Museum, em Utrecht, a Akademie der bildenden Künste, em Viena, o Portikus, em Frankfurt, o Museum für Moderne Kunst e o Le Consortium, em Dijon.