ABVP Travel Fest reúne viajantes de sete países a 17 e 18 de setembro em Matosinhos

Em comunicado, a Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) adianta hoje que hoje que desafiou "oradores prestigiados" para debater temas como a sustentabilidade, ética, turismo e ambiente, mas também a contarem os seus testemunhos "inspirados" em temáticas como a "produção literária de viagens", os "desafios de longas aventuras de bicicleta" e da "viagem a solo no feminino".

Oriundos da Austrália, Paquistão, Brasil, Itália, Alemanha, Espanha e Portugal, os oradores vão inspirar `bloggers` de viagens e amantes de arte de viajar no ABVP Travel Fest 20222, que decorre nos dias 17 e 18 de setembro em Matosinhos, no distrito do Porto.

Entre os oradores destaca-se o australiano Jackson Groves (The Journey Era), o paquistanês Kamran Ali (Kamran on bike), o italiano Oliver Astrologo, a brasileira Ana Abrão, a espanhola Andrea Bergareche, o alemão Andreas Noe e os portugueses Gustavo Carona, Luís Octávio Costa (@Kitato) e Paulo Moura.

Citado no comunicado, o presidente da ABVP e autor do blogue Alma de Viajante, Filipe Morato Gomes, salienta que este é um festival "extraordinariamente inspirador que junta os `bloggers` portugueses com grandes nomes internacionais do mundo das viagens, das causas socioambientais e da produção de conteúdos", assim como "um público apaixonado por estas temáticas".

Também o vice-presidente da associação e autor do blogue Bornfreee, Rui Barbosa Baptista, observa que a realização de duas mesas redondas - intituladas "Sustentabilidade no Turismo de Natureza" e "Volunturismo: fazer a diferença ou oportunismo" - vai permitir contribuir para a "discussão serena sobre temáticas tão relevantes no mundo das viagens atual".

O evento é aberto ao público em geral e o custo da entrada para os dois dias de palestras é de 30 euros.