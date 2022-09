ABVP Travel Fest vai reunir em 2023 viajantes, bloggers e escritores em Guimarães

Em comunicado, a ABVP adianta que a próxima edição do festival que celebra viagens e "todos os que amam a arte da viagem" vai decorrer em Guimarães.

Depois de ter passado pelo Porto e por Matosinhos, o festival volta a reunir, em 2023, viajantes "arrojados", bloggers "inspiradores", fotógrafos e videógrafos "icónicos", bem como escritores de "referência" num painel de oradores que será anunciado "oportunamente".

Citado no comunicado, o presidente da associação e autor do blogue "Alma de Viajante", Filipe Morato Gomes, destaca que a ABVP "não podia ter escolhido melhor destino" para a 3.ª edição do festival.

"Guimarães é uma cidade vibrante que tem sabido manter - e valorizar - a sua incomparável história e legado patrimonial. Temos a garantia que será memorável", observa o blogger, dizendo estar ainda "emocionado" com o "enorme sucesso" do festival em Matosinhos.

Também o vereador do Turismo da Câmara de Guimarães, Paulo Lopes Silva, destaca a "enorme satisfação" com que a cidade acolhe o festival, notando que esta será uma "oportunidade única" para centenas de bloggers de viagens experienciarem a vivência vimaranense, "com a sua monumentalidade, património e oferta cultural, alicerçados num território ambientalmente sustentável".

"Será também para o território a oportunidade de ouvir e acolher especialistas em viagens, que capacitem a oferta turística em Guimarães", acrescenta.

O ABVP Travel Fest vai ter como palco o Teatro Jordão, edifício histórico dos anos 30 do século XX que foi recentemente reabilitado, acolhendo no principal auditório cerca de 400 pessoas.

"À semelhança das edições anteriores, aventura, paixão, partilha, ética, ambiente e sustentabilidade são palavras intimamente ligadas ao ABVP Travel Fest, que contará, novamente, com várias iniciativas de cariz solidário e de desafio à cidadania global", salienta a organização.

A 2.ª edição do ABVP Travel Fest, que decorreu nos dias 17 e 18 de setembro em Matosinhos, reuniu viajantes fotógrafos, videógrafos e escritores de sete países (Austrália, Paquistão, Brasil, Itália, Alemanha, Espanha e Portugal).

No evento, os oradores debateram temas como a sustentabilidade, ética, turismo e ambiente, e contaram os seus testemunhos "inspirados" em temáticas como a "produção literária de viagens", os "desafios de longas aventuras de bicicleta" e da "viagem a solo no feminino".

Entre os oradores destacaram-se o australiano Jackson Groves (The Journey Era), o paquistanês Kamran Ali (Kamran on bike), o italiano Oliver Astrologo, a brasileira Ana Abrão, a espanhola Andrea Bergareche, o alemão Andreas Noe e os portugueses Gustavo Carona, Luís Octávio Costa (@Kitato) e Paulo Moura.