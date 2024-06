Adélia Prado une divino e o quotidiano em poesia premiada

Nascida em 1935, em Divinópolis (Minas Gerais), Adélia Prado estreou-se em livro com "Bagagem", em 1976, obra apadrinhada por Carlos Drummond de Andrade, seu conterrâneo estadual a par de João Guimarães Rosa, que entregou os poemas dela ao seu editor e declarou que São Francisco estava a ditar versos a uma dona de casa em Minas Gerais.

Foi a primeira da sua família a ver o oceano, a estudar na universidade e a sonhar escrever um livro, pode ler-se na biografia de Adélia Prado publicada pela organização do prémio Griffin, que lembra que a escritora estudou Filosofia e Educação Religiosa na universidade local e deu aulas até 1979, tendo sido nos anos 1980 adida cultural da cidade onde ainda vive.

A mesma biografia recorda que, em 1998, o Jornal de Poesia da Biblioteca Nacional fez uma sondagem junto de intelectuais brasileiros sobre quais os 20 mais importantes poetas do país e Adélia Prado ficou em quarto lugar.

Hoje, a sua influência é sentida além-fronteiras, quer do Brasil quer da região. Em 2014, ganhou o prémio Griffin, o mais importante galardão atribuído a poesia no Canadá e um dos maiores do mundo, enquanto a escritora argentina Maríana Enriquez abriu o seu mais recente livro ("Um Lugar Luminoso para Gente Sombria", 2024) com uma citação de Prado: "Hoje me deu tristeza, sofri três tipos de medo acrescidos do fato irreversível: não sou mais jovem".

Na rede social Instagram, Adélia Prado lê poemas e recebe dezenas de milhares de `likes`, respondendo a perguntas como qual é o seu salmo preferido da Bíblia.

"Mística e poesia são braços do mesmo rio. Deus me deu o segundo, mas a fonte é a mesma, o Espírito Divino. A despeito de si mesmo, o poeta ateu entrega o ouro em sua poesia. É simples, rigorosamente ninguém é o criador da Beleza (poesia). Ela vem, eu diria como Guimarães Rosa, da terceira margem da alma. O poeta é só o `cavalo do santo`, queira ou não. Às vezes, somos tentados a desistir quando descobrimos que ela, a poesia, é muito melhor que seu autor. É a tentação do orgulho. Que Deus nos livre dela", disse, numa entrevista ao Estado de S. Paulo publicada em 2014.

Num mesmo poema, Prado consegue reunir a metafísica da beleza da vida e os apetites do marido. Fruto dessa capacidade, José Tolentino Mendonça e Miguel Cabedo e Vasconcelos escreveram, no prefácio à antologia editada em Portugal em 2016, que "Adélia provoca escândalo. A expressão cultural, como avisam as diversas tradições litúrgicas, é intimamente corporal".

"O religioso sem corpo é triste, incompreensível e anímico, porque é com o corpo que se ama a Deus. O corpo é que nos abre, como janela, para a transcendência: Deus só é experimentável a partir do corpo e na relação com o corpo. A poética de Adélia Prado é, por isso, escandalosamente erótica, porque é, talvez mais ainda, escandalosamente sacramental", escrevem, na introdução da obra.

Numa entrevista publicada pela Biblioteca Pública do Paraná, em 2016, perguntavam a Adélia Prado como gostaria que a sua poesia fosse vista no futuro: "Como foi vista em seu começo".

Em Portugal, Prado tem publicados "Bagagem" (2002), "Solte os Cachorros" (2003) e a antologia "Com licença poética", com seleção e prefácio de Abel Barros Baptista, todos pela editora Cotovia. Em 2016, a Assírio & Alvim lançou a antologia "Tudo que existe louvará", organizada e prefaciada por José Tolentino Mendonça e Miguel Cabedo e Vasconcelos.