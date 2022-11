Afonso Reis Cabral. "O meu livro favorito de Saramago"

A RTP convidou vários escritores que venceram o Prémio Literário José Saramago a escolherem o seu livro ou obra predileta do Nobel português. Afonso Reis Cabral, vencedor em 2019, leu um excerto do %u201CMemorial do Convento%u201D.