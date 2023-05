África em foco na ARCO Lisboa 2023



Ao todo são oito galerias a representar dezenas de artistas africanos, na sua maioria, artistas dos países lusofonia.



A Galeria African Arty veio de Marrocos, a Movart existe em Angola e Portugal, a This is Not a White Cube também tem espaços nestes dois países, a Afronova chegou da África do Sul , a Arte de Gema é moçambicana. A Insofar e a Perve têm portas abertas em Portugal.