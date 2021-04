Alunos de Arganil desenvolvem programa turístico para valorizar Interior Centro

O programa, a que a agência Lusa teve hoje acesso, denomina-se "Sente -- Este é o Teu Caminho" e irá decorrer nos municípios de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, no âmbito das provas de aptidão profissional (PAP) de dez alunos do curso de Turismo Ambiental e Rural daquele estabelecimento de ensino.

Arranca na sexta-feira com um percurso entre Góis e Arganil, desde logo com a iniciativa "História Codificada", da autoria de Valério Carvalho, que passa pela criação de códigos QR (código de barras com informação incorporada que é lido pela câmara de telemóveis), com informações sobre monumentos da vila e concelho de Góis.

O percurso de sexta-feira ruma depois a Celavisa, freguesia de Arganil, onde Marcos Piedade propõe "Já a Minha Avó Dizia", um projeto de rotas turísticas sustentadas nas memórias e tradições daquela vila.

Dia 16, em Arganil, Carolina Cunha desenvolve a ação "SuperNature", um encontro de alunos finalistas do curso profissional de Turismo Ambiental e Rural de escolas da região Centro, com atividades desportivas na praia fluvial da Cascalheira, na freguesia de Secarias.

No dia 19, o destaque vai para a Pampilhosa da Serra, primeiro com a iniciativa "Pampbike", de Jéssica Paiva, rotas de bicicleta por pontos turísticos do concelho, seguida de um programa de animação turística dedicado à Serra de Açor, proposto por Leonor Magalhães.

O município de Arganil congrega outras três atividades: dia 20, Beatriz Castanheira propõe o programa "Move On", um passeio de kayak no rio Alva com um percurso de 10 km entre Ponte Maladão e a aldeia das Fronhas, e, no dia seguinte, Beatriz Marques conta "Histórias da Minha Rua", num percurso urbano de duas horas na sede de concelho, envolvendo personagens e moradores.

Já dia 22 é o Rali de Portugal que está na base da atividade proposta por Tiago Marques, com uma "Road Trip" por locais e histórias associadas àquela competição automóvel, como o mosteiro de Folques ou a aldeia de Alqueve.

O município de Góis encerra, no dia 23, o programa "Sente -- Este é o Teu Caminho", com a iniciativa "Agalope", dinamizada por Bruna Inglês, com um percurso de charrete entre o lugar de Polvorais (junto aos Penedos de Góis) e o parque florestal da Oitava e "Olhar as Estrelas", de Rodrigo Nogueira, baseado num empreendimento de agroturismo na aldeia de Aigra Velha, que pretende ser classificado como alojamento com certificação Starlight, dedicado à observação do céu noturno.