Álvaro Vasconcelos assume cátedra em universidade brasileira

Vasconcelos considerou que o posto que ocupará até ao final de 2024 será uma aventura intelectual muito interessante, num momento em que o mundo enfrenta grandes desafios.

"Nós vivemos num momento internacional extremamente complicado, com enormes clivagens, ruturas, antagonismo extremamente perigoso, e pensar as relações entre a Europa e a América Latina é pensar nas convergências, na possibilidade de construir um mundo melhor em conjunto e a USP é um lugar extraordinário para isso", explicou em entrevista à Lusa o académico.

"Esta cátedra tem 55 investigadores. É um grupo excelente e vai permitir que a gente aprofunde, embora os programas sejam de apenas um ano, estes temas essenciais", acrescentou.

Vasconcelos irá coordenar o grupo que atuará no desenvolvimento de diferentes frentes de investigação ligada às relações entre a Europa e a América Latina num contexto de polarização mundial, explorando temas como os caminhos e desafios sociais, políticos, económicos e culturais para uma cooperação com a Europa.

Falando sobre o trabalho que irá desenvolver no Brasil, o investigador contou que sonha, há muitos anos, com um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, assunto que está entre os temas de estudo do grupo que vai coordenar.

"Acho que para a União Europeia seria muito importante assim como para o Mercosul, porque daria um sentido à relação que vai para além da relação entre os dois blocos. Não só teria um impacto enorme na relação com a América Latina, mas até na ordem internacional", destacou.

Vasconcelos também avaliou que a sua atuação na cátedra dá-se num momento em que há uma clivagem entre o Ocidente e o sul global e que, neste novo trabalho, também tentará perceber melhor o conceito de sul global e qual a sua consistência para o desenvolvimento de uma colaboração com a Europa em diferentes áreas além do comércio, da indústria e da economia. Deu como exemplo a cultura, o meio ambiente e os direitos humanos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, que está de visita oficial ao Brasil até hoje, participou na cerimónia em que Vasconcelos assumiu a coordenação da cátedra José Bonifácio.

À Lusa, Cravinho considerou que há um grande simbolismo na escolha de Vasconcelos para coordenar o grupo de investigadores da USP, porque este professor, através de trabalhos académicos ao longo de décadas, tem sempre manifestado uma grande preocupação na aproximação entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, entre a Europa e a América Latina.

"Não poderia naturalmente haver melhor sítio para ele continuar a desenvolver esse trabalho, num contexto em que o mundo mudou profundamente, o mundo está perdendo o seu norte e, no entanto, entre a Europa e a América Latina temos tantos pontos em comum que seria um desperdício tremendo se não houver intelectuais como Álvaro Vasconcelos, que nos consigam mostrar o caminho para essa aproximação", avaliou o ministro.