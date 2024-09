Amílcar Cabral homenageado em Coimbra ao longo de dez dias

"Quisemos construir um programa que homenageasse e, ao mesmo tempo, divulgasse a importância do legado de Amílcar Cabral, em particular junto das novas gerações, porque nos parece que esta figura, em Portugal, vem sendo relegada ao esquecimento", sublinhou o vice-diretor de A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra, Pedro Rodrigues.

A Escola da Noite e a Cena Lusófona promovem, em parceria com mais de uma dezena de entidades, o ciclo "Amílcar Geração e Comemorações em Coimbra do Centenário de Amílcar Cabral", que terá lugar em Coimbra, entre quarta-feira e o dia 13 de setembro.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Rodrigues destacou que esta é uma boa oportunidade para se chamar a atenção para o contributo que Amílcar Cabral teve para com movimentos de libertação dos países africanos de língua portuguesa, mas também para a construção da própria democracia em Portugal.

"Este ciclo começou a ser construído a partir da possibilidade de termos, em Coimbra, a apresentação do espetáculo de teatro `Amílcar Geração`, um monólogo do ator Ângelo Torres, com texto de Guilherme Mendonça. Tínhamos realmente muito interesse em trazer esse espetáculo, que ficou agendado, com um ano de antecedência, para 12 de setembro de 2024", referiu.

De acordo com o vice-diretor de A Escola da Noite, o programa prevê atividades muito diversificadas, que incluem teatro, música, apresentação de livros, debates, mas também exposições e instalações com algumas imagens e documentos.

"Em parceria com mais de uma dezena de entidades, construímos esta oferta diversificada, precisamente para chegar a diferentes públicos, com o objetivo comum de, simultaneamente, homenagear e divulgar a vida e o legado de Amílcar Cabral", acrescentou.

A sessão de abertura do ciclo "Amílcar Geração e Comemorações em Coimbra do Centenário de Amílcar Cabral" está agendada para as 18:00 de quarta-feira, na Biblioteca Municipal de Coimbra.

Inclui uma visita guiada à exposição "Recordar Amílcar Cabral" e a apresentação em Coimbra do livro "O Mundo de Amílcar Cabral", coordenado por José Neves, Rui Lopes e Victor Barros.

No sábado, o Pátio do Centro de Artes Visuais, na Baixa da cidade, acolhe a iniciativa DJ Set "Músicas da Luta", com Inês Rodrigues e João Gaspar a oferecerem uma viagem pelas músicas associadas às lutas de libertação nacional nos países de língua portuguesa.

No dia 11, o Salão Brasil acolhe o concerto de Nené Pereira, uma cantora guineense que vive em Portugal e que "é uma das vozes mais importantes da atualidade na Guiné-Bissau".

"O Partido Comunista Português, que se associa também, expondo uma brochura que publicou há muitos anos, mas que não que não está muito divulgada e que reproduz uma reportagem radiofónica feita em 1972, nas regiões libertadas da Guiné-Bissau, pela rádio Portugal Livre. É um dos documentos raros que vai estar em exposição durante todo o tempo do ciclo", indicou.

A programação inclui a exibição do filme de Mikko Pyhälä, que esteve nas regiões libertadas da Guiné-Bissau; fotografias de Amílcar Cabral de Bruna Polimeni, entre outras iniciativas.