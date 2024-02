‘’Anatomia de Uma Queda’’ confirma favoritismo na cerimónia dos César, os prémios de cinema francês







O filme "Anatomia de uma Queda" de Justine Triet conquista seis distinções nos César, prémios do cinema francês: Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Argumento Original, Melhor Atriz, para Sandra Hüller, Melhor Ator Secundário, para Arnaud e Melhor Montagem.



O filme ‘’Anatomia de Uma Queda’’ tem cinco nomeações para os Óscares.



Em 49 edições, Justine Triet é a segunda mulher a receber o prémio César de Melhor Realização, a última vez tinha sido há 24 anos, em 2000, a realizadora Tonie Marshall.



O filme ‘’Anatomia de Uma Queda’’ tinha 11 nomeações, uma delas era para Melhor Ator Revelação Masculina, para o luso francês Milo Machado Graner. A estatueta foi entregue a Raphaël Quenard, pelo filme ‘’Chien de la casse’’.



A cerimónia do César decorreu no Teatro Olympia, em Paris. A violência sexual no cinema francês e o conflito em Gaza foram temas de alguns discursos da noite, um deles foi o de Kaouther Ben Hania, realizadora tunisina que recebeu o César de Melhor Documentário com o filme ‘’’Quatro Filhas’’, também, nomeado para os Óscares.



Reportagem de Margarida Vaz.