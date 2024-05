Antena 1 ganha prémio ANAM de Jornalismo

É alvo desta distinção um conjunto de cinco reportagens que passaram no programa diário "Portugal em Direto" da Rádio Pública. São cinco peças de jornalismo radiofónico onde se mostrabem como exemplos de iniciativas de autarquias.Numa cerimónia que decorreu esta tarde em Barcelos, a Associação Nacional de Assembleias Municipais divulgou os vencedores dos Prémios ANAM deste ano em três áreas: Prémio “boas prátcas” nas Assembleias Municipais, Prémio trabalhos de âmbito escolar e Prémio Dr. José Manuel Pavão; na categoria de Jornalismo e na categoria de Investigação académica.

Os Prémios da Associação Nacional de Assembleias Municipais visam reconhecer os melhores trabalhos realizados anualmente, como trabalhos de investigação científica e jornalística, estudos, e artigos, em prol da valorização e dignificação das Assembleias Municipais, bem como o seu papel na organização democrática dos municípios.





Premeia também a divulgação do trabalho das Assembleias Municipais junto das populações e os temas de informação Local.





- As Assembleias Municipais dão voz aos munícipes como se ouviu a 15 de março de 2023 com as denúncias de cidadãos de Lisboa , que se queixam de despejos no Casal do Gil, na Freguesia da Ajuda.

A ANAM foi fundada em 2016 e representa 206 Assembleias Municipais associadas, distribuídas pelo território continental, Açores e Madeira, sendoO Prémio Dr. José Manuel Pavão na categoria de Jornalismo foi atribuído pelas seguintes reportagens que passaram na Antena 1:





- A 24 de maio de 2023, mostrámos a importância das recomendações da Assembleia Municipal para a resolução dos problemas locais, quando a Assembleia Municipal de Lisboa pediu obras urgentes nas escolas Luísa de Gusmão e Nuno Gonçalves e na sequência dessa recomendação o Ministério da Coesão Territorial garantiu que o financiamento da obra de reabilitação estava acautelado.

- No dia 28 de setembro, demos conta de um projeto da Câmara de Lisboa na freguesia de Santa Clara. O projeto "Livros muito abertos" , realiza-se na Quinta Alegre e é dirigido a idosos e faz parte do Plano Metropolitano de Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas.- Outra iniciativa social local foi revelada a 23 de novembro de 2023, chama-se "Balcão do Bairro" e é para ajudar os mais desfavorecidos . É também um projeto do Plano Metropolitano de Operações integradas em comunidades desfavorecidas. Os "Balcões do Bairro" têm o apoio da Fundação Aga Khan e estão a avançar nas freguesias de Marvila, do Lumiar e de Santa Clara.- A 22 de dezembro de 2023 demos conta da iniciativa "um postal igual a um abraço" dirigido aos idosos de Lisboa . É uma iniciativa de proximidade da Junta de Freguesia de Belém com o Agrupamento de Escolas do Restelo e com o Projeto RADAR que apoia pessoas com mais de 65 anos. Serve para combater a solidão.