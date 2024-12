Antiga presidente do Centro Cultural de Belém garante que existem irregularidades "graves" na gestão

A antiga presidente do Centro Cultural de Belém foi demitida por Dalila Rodrigues um ano depois de tomar posse.



Francisca Carneiro Fernandes afirma que o clima laboral no CCB era "péssimo de intimidação".

Diz que os edifícios estão "num estado calamitoso" e que alguns "fornecedores têm ligações claras às pessoas que os escolheram mediante ajustes diretos de centenas de milhares de euros".

A antiga presidente do CCB diz que sentiu "vergonha alheia" da audição parlamentar da ministra sobre a exoneração e que Dalila Rodrigues nunca lhe transmitiu qualquer orientação para o futuro do Centro Cultural de Belém.