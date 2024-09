António M Cabrita vai dirigir programação do Teatro Viriato em Viseu

"Intérprete de dança, coreógrafo, investigador artístico na área da dança, com um currículo vasto e amplamente premiado, [António M Cabrita] é profundo conhecedor do Teatro Viriato e da sua missão", descreve na nota de imprensa o Teatro Viriato.

António M Cabrita, que nasceu em 1982 no concelho do Barreiro, distrito de Setúbal, vive "há alguns anos" em Viseu e irá iniciar funções em 01 de outubro.

O comunicado do Teatro Viriato cita António M Cabrita que reconhece ter a instituição contribuído para o seu percurso, "não apenas enquanto artista, mas também como público, pessoa, companheiro, pai e amigo".

Esse reconhecimento "denota uma proximidade física e emocional a este projeto cultural", o que "teve um impacto positivo na escolha efetuada pela direção do Centro de Artes do Espetáculo de Viseu - Associação Cultural e Pedagógica (CAEV)", indica a gestora do Teatro Viriato.

A escolha de António M Cabrita, continua o comunicado, "surge após um processo de seleção criterioso" que valorizou diversos parâmetros, entre os quais, experiência profissional e artística, conhecimento do território, capacidade de gestão e espírito crítico.

"A nossa preocupação neste processo foi a de encontrar uma pessoa com qualidades humanas de excelência, disponível para revigorar este projeto em conjunto com a equipa profissional e especializada do Teatro Viriato e que conseguisse alavancar esta instituição para mais 25 anos e potenciar o território onde ela se insere", afirma a direção do CAEV, no documento.

Neste sentido, salienta que António M Cabrita "apresenta o perfil e percurso indicado para projetar o Teatro Viriato no futuro da inovação tecnológica, da sustentabilidade ambiental e económica, respondendo assim aos desafios emergentes, sem nunca esquecer o seu passado histórico".

"António M Cabrita propõe-se articular uma visão para o futuro deste espaço único, em sintonia com a trajetória que ele já percorreu e com as vastas possibilidades de futuro", destaca.

Segundo o comunicado, o próximo diretor pretende também colocar em prática uma proposta de direção de programação que compra a missão que o CAEV definiu para o projeto Teatro Viriato e que "a amplie, através de uma abordagem que facilite conexões entre diferentes disciplinas artísticas, comunidades e contextos culturais respondendo de forma ágil e relevante aos desafios e transformações da sociedade" contemporânea.

"Reconhecendo o elevado padrão de qualidade e excelência da equipa, considero que o Teatro Viriato não só se mantém como um dos organismos culturais mais importantes do país, como também, a partir da sua localização estratégica no território nacional, numa área de crescente dinamismo social, tem o potencial de se afirmar, nos próximos anos, num projeto cultural e artístico singular, projetando-se de forma cada vez mais sustentada no futuro", afirma António M Cabrita, citado em comunicado.

Na nota de imprensa, o antigo diretor artístico, Henrique Amoedo, felicita a escolha e reconhece de António M Cabrita, que considera "um grande conhecedor do panorama artístico nacional e internacional", e que "sempre manteve uma proximidade" com a instituição.

António M Cabrita iniciou os estudos em dança na Escola Artística de Dança do Conservatório Nacional, em 1994. Após terminar o curso, no ano 2000, rumou à cidade de Nova Iorque onde lhe foi atribuída uma bolsa para estudar no Joffrey Ballet School.

De regresso a Portugal, frequentou o primeiro ano do curso de Sociologia no ISCTE_Instituto Universitário de Lisboa, tendo optado por, paralelamente, fazer o curso de formação profissional em Criatividade Publicitária na Restart (2004), em Lisboa.

Após a estada em Nova Iorque, optou por uma carreira independente, assumindo criações em diferentes linguagens artísticas e dirigindo projetos e instituições pelo país.

Entre 2004 e 2008, concluiu a licenciatura na Escola Superior de Dança. Neste momento, encontra-se a finalizar o Mestrado em Criação Coreográfica e Práticas Profissionais, no mesmo instituto.

Em 2017, foi, com São Castro, convidado por Paulo Ribeiro a assumir a Direção Artística da Companhia Paulo Ribeiro, no Teatro Viriato em Viseu, cargo que ocupou durante cinco anos.

Neto do fotógrafo e cineasta Augusto Cabrita, fundou, em março de 2019, com São Castro, a Play False -- associação cultural.