Antropóloga Nicole Costa é a nova diretora dos museus José Malhoa, da Cerâmica e Dr. Joaquim Manso

A nomeação de Nicole Costa resulta de um procedimento concursal de seleção internacional, lançado em julho de 2020, pela Direção Regional de Cultura do Centro (DGCC), entidade que tutela o Museu José Malhoa e respetiva unidade orgânica, os outros dois museus.

Com base na avaliação curricular, de uma proposta de projeto e de uma entrevista, o júri do concurso selecionou a nova diretora que propõe para aqueles museus uma estratégia que tem como conceito "envolver para desenvolver", refere uma nota da DGCC.

"A partir dos conceitos de Comunidade, Território e Arte, Nicole Costa apresenta uma visão clara e inspiradora do Museu e do seu papel social e cultural", pode ler-se no comunicado, que alude a uma um projeto a três anos, "baseado numa estratégia diferenciada que integra o Museu e o seu potencial no território onde está inserido".

De acordo com a DGCC, a nova diretora "defende uma relação que se pretende única com a comunidade envolvente, estabelecendo redes de trabalho tanto numa dimensão local como, de igual forma, nacional e internacional".

A proposta programática "trabalha ainda conceitos estruturantes como a economia criativa e a definição de um serviço de mediação cultural de qualidade para os vários públicos do Museu", pode ainda ler-se.

Citada na mesmo nota à imprensa, a Diretora Regional de Cultura do Centro, Suzana Menezes, considera que o projeto de Nicole Costa "apresenta uma estrutura sólida, um conhecimento profundo do Museu e da sua coleção, e uma visão clarividente da relação permanente com a comunidade, o que traduz os valores e a missão" daquele organismo.

Suzana Menezes acredita que "estimulará", assim, "um diálogo permanente com o público das Caldas da Rainha, com os estudantes e profissionais das artes e com instituições nacionais e internacionais".

Nicole Costa é doutorada em Antropologia, pela Universidade Federal de Pernambuco. Ao longo de vinte anos de atividade profissional, geriu e coordenou vários projetos transversais à cultura e à educação, passando pela área social, tendo sido premiada por vários destes projetos.

Desde 2019, é gestora geral do Paço do Frevo, um espaço dedicado à difusão, pesquisa, lazer e formação nas áreas da dança e música, na cidade de Recife, no Brasil.

Ao procedimento concursal apresentaram-se 11 candidatos, oito dos quais portugueses e três estrangeiros.

Nicole Costa destacou-se, por unanimidade do júri, dos restantes candidatos em todos parâmetros de avaliação, tendo sido selecionada com uma classificação de 17,8 valores.

O júri do concurso contou com profissionais ligados a entidades com uma forte responsabilidade na museologia em Portugal, entre elas a Direção Regional de Cultura do Centro, a Associação Portuguesa de Museologia, a Direção Regional de Cultura do Norte e a Universidade de Coimbra.