Aos 100 anos, Albertina Madeira ainda emenda "gralhas" no jornal que dirige

Foto: Ecos da Serra@facebook

Soma 100 anos, dirige um jornal regional no Algarve e diz que a reforma é algo que não lhe passa pela cabeça. Albertina Madeira afirma ter gosto por coisas boas na terra onde vive e o jornal Ecos da Serra é a forma de fazer chegar aos quatros cantos do mundo as notícias da serra algarvia.